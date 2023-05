Die Bergwacht-Ortsgruppe Todtnau (BWT) blickt mit großer Vorfreude auf den Neubau der Rettungswache am Feldberg. Diese gehört der Bergwacht Schwarzwald, betrieben wird sie aber von den Todtnauer Bergrettern. Sie würden das 1,9 Millionen Euro teure Projekt gerne so schnell wie möglich realisieren, wie Vorsitzender David Waßmer in der Hauptversammlung der BWT mitteilte.

Fördermittel bekommen die Todtnauer zwar. Doch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) seien nicht bewilligt worden. Dadurch entstehe eine Finanzierungslücke von 200.000 Euro, die von Sponsoren und Gönnern aufgebracht werden müsse. „Wir wollen im April 2024 mit dem Bau beginnen und bis November 24 fertig sein“, so Waßmer.

In seinem Bericht ging er auch auf die „Strukturreform Finanzen“ der Bergwacht Schwarzwald ein und die Ausbildung neuer Kameraden. Er kündigte an, dass die Ausbildung noch attraktiver gestaltet werde. Ein großer Teil bestehe aus Technik- und Medizinschulungen. Der Winter 2022/23 sei – wetterbedingt – einsatzschwach gewesen. Es gab es im Feldberggebiet 239 Einsätze, davon wurden 64 von der OG Todtnau bearbeitet. 2022 absolvierte die OG Todtnau insgesamt 109 Einsätze.

Waßmer kündigte an, dass es in zwei Jahren anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Ortsgruppe ein großes dreitägiges Fest geben werde. Der Vorstand wurde teilweise umbesetzt. Vorsitzender: David Waßmer; Stellvertreter: Carsten Späthe; Leiter Bergrettung: Niklas Eckert; Kassiererin: Franziska Behr; Schriftführer: Dominik Hierholzer; Arzt: Roland Just; Ausbilder Technik: Patrick Schneider; Ausbilderin Notfallmedizin: Luisa Steiger; Naturschutzwart: Peter Hanning; Materialwartin: Katharina Schneider. Hüttenwartin: Inga Fritz; Kfz-Wart: Daniel Steiger; Presse- und Internetreferent: Jonas Eckert; stellvertretender Leiter der Bergrettungswache: Elias Hennrich. Geehrt wurden Dominik Hierholzer und David Hierholzer (beide 20 Jahre Mitglied) und Erika Rogg (50 Jahre).