von Andreas Böhm

Die Aussegnungshalle auf dem Todtmooser Friedhof bekommt eine neue Bestuhlung. Dies beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung bei vier Enthaltungen. Der Preis für die 65 Stühle beläuft sich auf 1905 Euro. Über das Für und Wider der Anschaffung in Zeiten knapper Kassen wurde rege diskutiert. Bürgermeisterin Janette Fuchs erläuterte, das derzeit solches Mobiliar aufgrund von Corona günstig zu haben sei. Es bestünde bei der Ausstattung von Konferenzräumen kein Bedarf.

Stimmen der Gemeinderäte

CDU-Gemeinderätin Bettina Fuchs und Dirk Haselwander (FW) und Michael Schmitz (FW) hatten die aktuelle Haushaltslage im Blick: „Ich bin zwiegespalten“, äußerte sich Haselwander ob der Entscheidung. Jörg Oehler (Freie Wähler) befürwortete die Anschaffung uneingeschränkt. Es solle ein schönes Umfeld für die Verabschiedung Verstorbener geschaffen werden.

Bad Säckingen Ein riesiges Foto von der Innenstadt wurde als neue Attraktion der Stadt Bad Säckingen geschenkt Das könnte Sie auch interessieren

Kämmerer Uwe Bonow räumte die Bedenken in Bezug auf die Finanzierung auf. Die Bürgermeisterin: „Das ist eine Anschaffung für mehrere Jahre“. Die derzeitige Bestuhlung ist inzwischen 40 Jahre alt. Die neuen Stühle sind gepolstert und mit Bodengleitern versehen, jedoch ohne Armlehne. Im Bereich der bisherigen Stehplätze auf der rechten Seite der Aussegnungshalle soll nun ebenfalls bestuhlt werden.

Kontinuierliche Verbesserungen

Die Bürgermeisterin sprach von kontinuierlichen Verbesserungen der Ausstattung in den vergangenen Jahren. So sei ein neuer Kühlsarg angeschafft worden und neue Kleidung für die Sargträger. Von Mitarbeitern des Bauhofes wurden hölzerne Säulen zur Nutzung bei Urnenbestattungen angefertigt. Das örtliche Bestattungsunternehmen wurde in die Planung für die Neugestaltung mit einbezogen.