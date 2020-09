von sk

Zwei Radler stürzten am Mittwoch in Todtmoos bei zwei Unfällen auf der selben Straße unabhängig voneinander und wurden hierbei schwer verletzt. Wie die Polizei meldet, stürzte gegen 15.40 Uhr ein 69-jähriger Radrennradfahrer in einer Kurve auf dem Alten Kirchweg zwischen Schwarzenbach und der L148. Der schwer verletzte Radfahrer musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die gleiche Strecke befuhr dann gegen 16.20 Uhr eine 26-jährige Mountainbike-Fahrerin. Möglicherweise war sie kurzzeitig abgelenkt, da ihre Mütze aufgrund des Fahrtwindes davon geflogen war. Bei der anschließenden Bremsung stürzte die Frau und zog sich hierbei erhebliche Verletzungen zu. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.