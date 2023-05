„Lass dein Herz keine Angst haben“: Unter dieser Konzertüberschrift bot der Kammerchor Con Amore am Freitagabend ein beeindruckendes Konzert in der Todtmooser Wallfahrtskirche. Die anspruchsvollen Werke von Komponisten ganz unterschiedlicher Zeitepochen luden zur Besinnung und Meditation ein.

Der Konzertabend des A-Cappella-Chores war geprägt von überwiegend sakralen Werken, die sich wunderbar in das barocke Ambiente der Wallfahrtskirche einfügten. Dass der Wunsch nach Frieden auf der Erde zeitlos ist, kam bei „Peace I Leave With You“ von Knut Nystedt zum Ausdruck. Aus der Feder des franko-flämischen Komponisten Heinrich Isaac brachte der Chor unter der Leitung von Birgit Büssemeier das „Kyrie aus der Missa Carminum“ und das „Agnus Dei“ zu Gehör. Mit „Muusika“ erklang eine zeitgenössische Komposition des jungen estnischen Komponisten und Chorleiters Pärt Uusberg. Der Kammerchor Con Amore existiert schon seit mehr als 30 Jahren. Gegründet wurde er von der musikalischen Leiterin Birgit Büssemeier. Der bekannte Chor ist international besetzt.

Die Sänger finden sich aus vielen Gegenden Deutschlands, der Schweiz und Österreichs zu gemeinsamen Proben und Auftritten zusammen. Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder an einem jeweils wechselnden Ort, um gemeinsam ein neues Konzertprogramm zu erarbeiten. Der Chor ist generationenübergreifend zusammengesetzt. Erfahrene Chormitglieder und junge, aufstrebende Sängerinnen und Sänger ergänzen sich hervorragend und bilden einen harmonischen und ausdrucksstarken Klangkörper.

Die Chorleiterin Birgit Büssemeier gastierte mit ihrem Projektchor schon in zahlreichen Bundesländern sowie im europäischen Ausland. Neben dem Chor Con Amore leitet Birgit Büssemeier auch den Kirchenchor Sankt Gallus in Kirchzarten sowie das Vokal-Ensemble CantAnima, das regelmäßig in Südbaden und dem benachbarten Frankreich Gastauftritte hat.