Todtmoos vor 3 Stunden

Baumaschinendiebe in Todtmoos: Jetzt wurde auch ein zweiter Radlader gestohlen

Nachdem bereits am Mittwoch von einem Diebstahl eines Radladers in Todtmoos berichtet wurde, fehlt nun auch ein zweiter. Das Gerät wurde ebenfalls auf einem Schotterparkplatz in Vordertodtmoos neben einem Einkaufsmarkt gestohlen. Der Wert der Fahrzeuge beträgt insgesamt rund 80.000 Euro.