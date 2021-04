Todtmoos vor 2 Stunden

Baugesuch am Kapellenberg sorgt für Diskussionsstoff im Gemeinderat

Ein Bauherr wünscht die Errichtung eines Hauses am Kapellenberg in Todtmoos. In der jüngsten Sitzung fürchten einige Räte einen zu großen Eingriff ins Ortsbild, das durch die kleine Stricker Kapelle geprägt ist. Die letzte Entscheidung hat das Landratsamt.