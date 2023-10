Todtmoos – Seit einiger Zeit weisen große Banner vor dem Parkhotel in Todtmoos auf die künftige Nutzung des Gebäudes als Wohnheim für Senioren mit integrierter Tagespflege hin. Somit wurde einem Wunsch des Todtmooser Gemeinderates mit Bürgermeister Marcel Schneider entsprochen, die solche Banner als Information für Bürger und Gäste gefordert hatten.

Der große Gebäudekomplex im Ortszentrum von Todtmoos wird zu seniorengerechten Wohneinheiten umgebaut. In den Räumen im Erdgeschoss wird eine Tagespflege auf 200 Quadratmetern Nutzfläche eingerichtet. Die privaten Besitzer Olga Hauke und Nevenko Francetic mit ihrer Firma, der Wohn-Kreativ-Bau in Neuenburg am Rhein, haben sie sich unter anderem dem sozialen Wohnungsbau in Verbindung mit dem Erhalt alter Bausubstanz verschrieben. Die Besitzer rechnen mit Umbaukosten von rund 3,5 Millionen Euro. Geplant sind 16 barrierefreie Wohneinheiten mit 60 bis 75 Quadratmetern Grundfläche. Mit dem Umbau soll im Jahr 2025 begonnen werden.