Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen hat Anfang Februar auf Nachfrage bekannt gegeben, dass die Ermittlungen gegen einen ehemaligen städtischen Juz-Mitarbeiter in Zell wegen „möglicher sexuell deutbarer Übergriffigkeiten“ eingestellt wurden. Die Zeller Stadtverwaltung hatte den Mitarbeiter nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Juni 2022 fristlos gekündigt, was von mehreren Seiten kritisiert worden war. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein offener Brief von Eltern an den Bürgermeister und die Gemeinderäte verlesen, in dem die Aufarbeitung des Falls gefordert wird, um aus den Fehlern zu lernen.

Die Zellerin Antonia Philipp, Mutter von drei Kindern, verlas zu Beginn der Sitzung den öffentlichen Brief, den sie mit David Kaiser verfasst hatte. Vorab betonte sie, dass es sich bei dem Inhalt um konstruktive Kritik handele und er nicht als Angriff gewertet werden solle. Viele Eltern würden das Schreiben mitunterzeichnen wollen, eine Unterschriftenliste werde der Stadtverwaltung nachgereicht, so Philipp. „Wir alle sind froh, dass diese belastende Angelegenheit nun ein Ende gefunden hat“, heißt es in dem Schreiben, in dem auch auf die „außerordentlichen Verdienste“ des ehemaligen Mitarbeiters um die Kinder und Jugendlichen der Stadt Zell eingegangen wird. Alles in allem habe der Vorgang der Gemeinde „großen Schaden“ zugefügt: Abgesehen von der negativen Außenwirkung – der Fall hatte über die Stadtgrenzen hinaus für Aufsehen gesorgt – sei auch das Vertrauen in die Stadtverwaltung zerstört worden.

Die Verfasser machten deutlich, dass es angesichts der Vorwürfe richtig gewesen sei, dass die Stadt als Träger des Kindergartens die Situation ernstgenommen und darauf reagiert habe. „Wir sind aber der Ansicht, dass die Reaktion der Stadt nicht angemessen war und sie ihren Fürsorgepflichten sowohl gegenüber ihren Mitarbeitern wie auch den Kindern und Jugendlichen nicht gerecht wurde.“ Zudem hätte man sich etwa eine Begleitung der Mitarbeiter und der Eltern durch diese Situation gewünscht. Stattdessen sei „die Gerüchteküche sich selbst überlassen“ worden, was zu großen Unsicherheiten in der Bevölkerung geführt habe „und leider auch in massiven persönlichen Anschuldigungen gegenüber Elternbeiräten gipfelte“.

Auch wenn sich vieles nicht rückgängig machen ließe, gelte es, zumindest aus Fehlern zu lernen, schreiben Philipp und Kaiser. Daher bitten sie, die Aufarbeitung der Vorgänge durch die Mitglieder des Gemeinderats zu ermöglichen – wie beim Instrument parlamentarischer Untersuchungsausschüsse. Laut Paragraf 24 der Gemeindeordnung würde ein Viertel der Gemeinderäte ausreichen, um Einsicht in die entsprechenden Akten der Verwaltung zu bekommen. Weitere Bitten sind das Erarbeiten von Leitlinien, wie in der Verwaltung in solchen Fällen künftig vorgegangen werden solle, sowie die Einrichtung eines Ältestenrats, der die Verwaltung in Fragen des Personalmanagements berät.

Bürgermeister Peter Palme dankte Antonia Philipp für die „sachliche Darstellung“. Die Verwaltung stehe „jederzeit für Gespräche bereit“. Mehr sagte er nicht zu dem öffentlichen Brief. Auch als SPD-Stadträtin Claudia Dolzer am Ende der Sitzung das Thema noch einmal aufgriff, ging Palme nicht weiter darauf ein und nahm das Gesagte lediglich zur Kenntnis. Dolzer betonte, dass sie das Schreiben der Elterninitiative „vollumfänglich unterstütze“. Es sei richtig gewesen, dass die Verwaltung handeln musste, „wenn derartige Vorwürfe im Raum stehen“. Allerdings hätte man den Mitarbeiter bis zur abschließenden Klärung freistellen müssen.

Die Verwaltung habe nicht „mit Maß und Verstand gehandelt, sondern aus Angst heraus“. Dadurch sei ein großer Schaden entstanden, ein Mensch sei psychisch zerstört worden, das Jugendzentrum über viele Monate geschlossen gewesen und der Stadt seien „erhebliche Kosten für den Vergleich“ entstanden. Solche Dinge müssten aufgearbeitet werden. Und Dolzer weiter: „Es wäre ein Zeichen menschlicher Größe, sich bei dem ehemaligen Mitarbeiter zu entschuldigen und dafür zu sorgen, dass er zu 100 Prozent rehabilitiert wird.“

Andere Gemeinderäte meldeten sich nicht zu Wort. Nur Bernhard Klauser, Fraktionssprecher des Bürgerforums, merkte an, dass eine Freistellung bei einem langwierigen Verfahren ebenfalls hohe Kosten für die Stadt mit sich gebracht hätte. Man müsse den Blick nun nach vorn richten, so Klauser.