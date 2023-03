Die jahrelange Ungewissheit über die künftige Nutzung des Parkhotels in der Todtmooser Ortsmitte hat ein Ende. Der große Gebäudekomplex wird zu seniorengerechten Wohneinheiten umgebaut. In den Räumen im Erdgeschoss wird eine Tagespflege auf 200 Quadratmetern Nutzfläche eingerichtet.

In einem Pressegespräch zusammen mit Bürgermeister Marcel Schneider im Rathaus erläuterten die neuen, privaten Besitzer der Immobilie, Olga Hauke und Nevenko Francetic, Details ihres Vorhabens. Mit ihrer Firma, der Wohn-Kreativ-Bau in Neuenburg am Rhein, haben sie sich unter anderem dem sozialen Wohnungsbau in Verbindung mit dem Erhalt alter Bausubstanz verschrieben: „Wir sind stark in der Altbausanierung und ständig auf der Suche nach neuen Objekten“, sagte Nevenko Francetic.

Investition in Millionenhöhe

Olga Hauke ergänzte: „Es freut uns, etwas Altes erhalten zu können“. Dies war auch der Grund dafür, das nicht denkmalgeschützte Gebäude im Kern zu sanieren und nicht abzureißen. Die Besitzer rechnen momentan mit Umbaukosten von rund 3,5 Millionen Euro.

Bürgermeister Marcel Schneider, links, und die neuen Besitzer des Parkhotels, Olga Hauke und Nevenko Francetic, vor dem Haupteingang des Gebäudes. | Bild: Andreas Böhm

Geplant sind 16 barrierefreie Wohneinheiten mit 60 bis 75 Quadratmetern Grundfläche. Das ganze Haus wird seniorengerecht gestaltet; ein Aufzug wird eingebaut. Neben einem Wintergarten soll auch die Freifläche entsprechend genutzt werden.

Die Geschichte des Hauses Ende des 19. Jahrhunderts wurde das ortsbildprägende Gebäude errichtet. Es gehörte zum früheren Luisenbad, wurde jedoch selbstständig als Hotel geführt. Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts übernahmen Reinhold und Hannelore Eckert das Haus und führten es als Parkhotel Eckert. Nach vielen Jahren wurde der öffentliche Betrieb eingestellt und das Ehepaar Eckert führte das Haus unter dem Namen Hotel am Kurpark. In dieser Zeit wurde das Hotel vom Bundeswehrsozialwerk unter der Regie von Familie Eckert genutzt. Später wechselte das Hotel noch mehrmals den Besitzer und den Betreiber, bevor es vor einigen Jahren die Gemeinde Todtmoos erwarb.

Nach Angaben von Nevenko Francetic muss wohl das Obergeschoss aufgrund von Wasserschäden entfernt und ein neuer Dachstuhl errichtet werden. Auch neue Balkone sind vorgesehen. Der Besitzer betonte, dass ihm die energetische Sanierung des Objektes wichtig sei. Nevenko Francetic erklärte, dass es schon Interessenten für die Tagespflege gäbe. Zunächst aber soll das Gebäude, welches schon etliche Jahre leer steht, gesichert und ausgeräumt werden.

Fertigstellung spätestens 2028

Nach erfolgter Detailplanung soll mit den weiteren Maßnahmen, sprich dem Umbau, im Jahr 2025 begonnen werden. Dies ist mit der Gemeinde, welche das Gebäude zuvor besaß, vertraglich vereinbart. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 – Anfang 2028 geplant. Die Besitzer betonten, bei den Umbaumaßnahmen örtliche Handwerker zu bevorzugen. Olga Hauke und Nevenko Francetic haben schon vor dem Kauf des Parkhotels mit dem so genannten Zimmermann-Haus in der Hauptstraße eine weitere Immobilie erworben, die demselben Zweck dienen soll. Dieses Projekt wird nun zurückgestellt; Priorität hat das Parkhotel.

Freude beim Bürgermeister

Bürgermeister Marcel Schneider zeigte sich erfreut darüber, das ein markantes Gebäude wie das Parkhotel, erhalten werden kann: „Der Zustand kann so nicht mehr bleiben, auch mit Blick auf Todtmoos als Tourismusort“, sagte Schneider. Im Vorfeld habe man viele gemeinsame Gespräche geführt und eine gute Basis gefunden.

Der Rathauschef dankte dem Gemeinderat, dass ein Interessensausgleich gefunden werden konnte. Auch die neuen Besitzer hätten Wünsche der Gemeinde aufgenommen, so Schneider: „Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit von Olga Hauke und Nevenko Francetic. Die Sanierung ist eine tolle und gute Nachricht für Todtmoos“.