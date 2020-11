von Andreas Böhm

Im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderates stand die Beratung über den Entwurf des Haushaltsplanes für 2021. Beschlossen wurden die Bilanzen für 2019 zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Der Beschluss des Stellenplanes für 2021 wurde auf Ankündigung von Bürgermeisterin Janette Fuchs vertagt.

Gewinne Die Bilanzen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung für 2019: Im Bereich der Abwasserentsorgung konnte ein Gewinn von 18.521 Euro erwirtschaftet werden. (150.407 Euro im Jahr 2018). Ebenfalls schwarze Zahlen wurden bei der Wasserversorgung geschrieben. Hier lag der Gewinn bei 39.044 Euro (11.993 Euro im Jahr 2018).

Im Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung findet sich im Ansatz für 2021 ein sattes Minus von 153.013 Euro. Den ordentlichen Aufwendungen von 5.364.273 Euro stehen ordentliche Erträge von lediglich 5.211.260 Euro entgegen. Es wird auch in den kommenden Monaten aufgrund der andauernden Pandemie in verschiedenen Bereichen mit weniger Einnahmen gerechnet. Der Kommentar von Bürgermeisterin Janette Fuchs zur finanziellen Entwicklung: „Die Corona-Pandemie zerreibt unseren Haushalt wie keine Krise zuvor“. Die Rathauschefin weiter: „Wir bleiben chronisch unterfinanziert“. Es bleibe nichts anderes übrig, als radikal zu sparen, so die ernüchternde Feststellung der Bürgermeisterin.

Bad Säckingen Bad Säckinger Kindergartenplanung ist auf Kante genäht Das könnte Sie auch interessieren

Zugleich betonte Janette Fuchs, das es trotz der angespannten finanziellen Lage keine Gebührenerhöhungen geben werde: „An den Stellschrauben auf dem Rücken der Bürger zu drehen, will ich nicht“, erklärte Fuchs.

Suche nach Sparpotential

Rechnungsamtsleiter Uwe Bonow erläuterte das Zahlenwerk in Teilen und beantwortete die Fragen aus der Ratsrunde. Nach Einschätzung der Bürgermeisterin und des Kämmerers besteht auch wenig Hoffnung, an der einen oder anderen Stelle den Sparhebel anzusetzen: „Wir sehen nach der Prüfung der Zahlen wenig Ansatz zum sparen“, so Bürgermeisterin Janette Fuchs.

Bad Säckingen Acht Beispiele: So geht Kommunalpolitik in Corona-Zeiten Das könnte Sie auch interessieren

Kämmerer Uwe Bonow, der zusammen mit den Räten in den vergangenen Jahren immer wieder an der einen oder anderen Stelle Sparpotential ausmachte, sah für den kommende Haushalt wenig Möglichkeiten: „Momentan gehen mir die Ideen aus“, musste Bonow unumwunden in der Sitzung zugeben. Bonow weiter: „Wir werden 2021 im Gegensatz zum Vorjahr einen nicht ausgeglichenen Haushalt vorlegen müssen“.

Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sehen die Zahlen im Ansatz für 2021 besser aus. Bei der Versorgung wird mit einem Gewinn von 22.557 Euro gerechnet. Im Bereich der Abwasserentsorgung ist ein Plus von 95.038 Euro ausgewiesen.

Dieser Gewinn soll den Rücklagen zugeführt werden und ist für künftige Investitionen in dem Bereich vorgesehen. Nach Aussage von Bürgermeisterin Janette Fuchs soll der Entwurf des Haushaltes für 2021 vor dem endgültigen Beschluss nochmals durchgegangen werden.