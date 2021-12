von sk

Die Gemeindeverwaltung Todtmoos hat in Zusammenarbeit mit Volker Albiez eine Corona-Teststelle in der Dr.-Rudolf-Eberle Schule in Todtmoos aufgebaut. Im Rahmen der kostenlosen Bürgertests können sich dort Bürger mittels eines Schnelltests auf eine Covid-19-Infektion testen lassen. Die Teststelle wird erstmals am Samstag, 18. Dezember, geöffnet sein. Getestet wird immer mittwochs, freitags und samstags jeweils von 17 bis 190 Uhr. Über die Weihnachten werden gesonderte Öffnungszeiten geboten: Mittwoch, 22. Dezember, von 17 bis 19 Uhr; Freitag, 24. Dezember, von 11 bis 13 Uhr; Samstag, 25. Dezember, 11 bis 13 Uhr. Sollte sich der Bedarf an Testungen erhöhen, können die Öffnungszeiten der Teststelle erweitert werden, teilt die Gemeinde mit. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Die Testergebnisse stehen rund 15 Minuten nach Testung fest. Wer die Corona-Warn-App installiert hat, erhält sein Ergebnis direkt auf sein Smartphone und die Wartezeit entfällt. Mitzubringen sind ein gültiger Personalausweis oder Reisepass sowie ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz.