von Andreas Böhm

Im Aschenbecher am Haupteingang zum Kurhaus Wehratal in Todtmoos hat sich offenbar ein Vogel eingenistet. Er nutzte die Gunst der Stunde, da coronabedingt das Kurhaus geschlossen ist und somit auch weit und breit keine Raucher in Sicht sind.

Todtmoos Vögel durchlöchern Rasen – auf der Suche nach Nahrung Das könnte Sie auch interessieren

Ein Tierfreund hat wohl das Nest mit Eiern im Aschenbecher entdeckt und einen Hinweis angebracht. Dem Fotografen huschte die Vogelmama leider nicht vor die Kamera, so dass die Vogelart wohl ein Geheimnis bleiben wird.