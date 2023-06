Erfreuliche Nachrichten in Bezug auf das Todtmooser Freibad Aquatreff hat Bürgermeister Marcel Schneider in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verkündet. Nachdem der bisherige Schwimmmeister seine Anstellung im Aquatreff gekündigt hatte, wurde rasch wieder eine neue Badeaufsicht gefunden, um den Badebetrieb aufrecht erhalten zu können Das Angebot in dem beliebten Freibad soll sogar noch erweitert werden.

Ab dem heutigen Donnerstag, 15. Juni, wird Dieter Bunthoff aus Bad Säckingen die Stelle als Bademeister übernehmen. Unterstützt wird er durch einen Rettungsschwimmer aus Herrischried, von Rettungsschwimmern aus den Reihen der Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde sowie Todtmooser Bürgern. Diese ließ die Gemeinde extra dafür ausbilden.

Somit ist das Aquatreff ab 19. Juni nicht mehr eingeschränkt, sondern die ganze Woche über geöffnet: „Wir freuen uns sehr, diese flächendeckende Öffnung für die Einwohnerschaft und den Tourismus anbieten zu können. Darauf können wir stolz sein, während andere, größere Kommunen geschlossen halten müssen“, sagte Marcel Schneider. Geplant sind darüber hinaus den Sommer über einzelne Schwimmabende mit Verpflegung und Musik. Genauere Informationen werden noch bekannt gegeben.

Das Freibad Aquatreff in Todtmoos ist seit dem Pfingstwochenende geöffnet und lädt zum Baden und Verweilen ein. Nach den Pfingstferien ist es auf der Anlage wieder ruhiger geworden, sodass auch die sportlichen Schwimmer im großen Becken auf ihre Kosten kommen und in Ruhe ihre Bahnen ziehen können. Die Eintrittspreise sind stabil geblieben. Die Anlage verfügt über insgesamt drei Becken.

Das beheizte Freibad hat ab 19. Juni neue Öffnungszeiten und ist dann täglich von 10 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter und einer Außentemperatur unter 18 Grad Celsius ist das Bad ab 12.30 Uhr geschlossen. Tagesaktuelle Informationen zum Badebetrieb gibt es bei der Gemeindeverwaltung Todtmoos.