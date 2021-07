von Andreas Böhm

Auf der Landesstraße 151 zwischen Todtmoos-Weg und der Passhöhe am Hochkopf bleibt es erlaubt, bis zu 100 Kilometer pro Stunde (km/h) zu fahren. Eine Begrenzung auf 80 km/h ist nicht vorgesehen. Dies ist das Resultat einer Ortsbegehung mit den Antragstellern und den zuständigen Behörden im November 2020.

Der Antrag

Die Antragsteller hatten gefordert, diese Strecke auf Tempo 80 zu reduzieren, analog zu einer Straße in Richtung Todtnau-Präg. Dieser Abschnitt ist im Zuständigkeitsbereich des Landratsamts Lörrach. Die Tempobeschränkung dort wurde mit dem schlechten Zustand der Fahrbahn begründet. Durch die Sanierung der Straße wird in den nächsten zwei Jahren damit gerechnet, dass die Beschränkung dort wieder entfällt. Auf der Straße von Weg bis zum Hochkopfpass sahen die Behörden keine besondere Unfalllage.

Anwohner des Ortsteils Weg wiesen immer wieder darauf hin, dass insbesondere Motorradfahrer diesen Bereich gerne als „Rennstrecke“ mit Lärmbelastung und Unfallgefahr nutzen. In Bezug auf Lärm bleibt Bürgermeisterin Janette Fuchs am Ball. Sie gab bekannt, an einer Sitzung der Initiative Motorradlärm in Sasbachwalden teilzunehmen. Die neue Staatssekretärin im Landesverkehrsministerium, Elke Zimmer, wird dabei sein. Laut Fuchs soll das Thema intensiv bearbeitet werden.