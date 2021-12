von Andreas Böhm

In der jüngsten Sitzung des Todtmooser Gemeinderates wurde Alexander Stoll als Nachrücker für Stefan Waßmer einstimmig in das Gremium berufen. Der CDU-Rat Waßmer hatte sein Ausscheiden beantragt und für diesen Schritt gesundheitliche Gründe angeführt. Als direkter Nachrücker auf der CDU-Liste wäre Daniel Friedrich zum Zug gekommen. Dieser lehnte das Mandat jedoch ab, was aber nur aus wichtigem Grundmöglich ist. Als solchen erkannte der Gemeinderat die aus beruflichen Gründen häufige Abwesenheit von Daniel Friedrich an. Für Alexander Stoll wurden seitens des Gemeinderats keine Hinderungsgründe festgestellt. Somit wurde er in der Sitzung von Bürgermeisterstellvertreter Jörg Zimmermann für sein neues Amt verpflichtet.

Stoll wird auch Waßmers Sitz im Ausschuss Technik, Bau und Umwelt sowie dessen stellvertretende Mitgliedschaft im Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie im Tourismus-Kultur- und Sportausschuss übernehmen. Bürgermeisterstellvertreter Zimmermann verabschiedete Stefan Waßmer als Gemeinderat und dankte ihm für seine Arbeit: „Es war eine kurze aber sehr intensive Zeit“, so Zimmermann. Seitens der Fraktion der Freien Wähler sprach Jörg Oehler ebenfalls Worte des Dankes aus.