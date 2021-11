von Andreas Böhm

Im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst im Rathaus“ lud die Gemeinde Todtmoos zur Vernissage mit der Künstlerin Ilona Zirtzow in das Kurhaus ein. Im Anschluss bot sich die Gelegenheit, die Kunstwerke im Rathaus zu betrachten. Die Ausstellung umfasst 40 Originalwerke und vier Reproduktionen und trägt den Titel „Einfach mal abtauchen“. Für musikalische Akzente sorgte Ernst Baumgartner von der Gruppe „Federhut“. Bürgermeisterin Janette Fuchs zeigte sich in ihrer Begrüßung erfreut darüber, dass Hobbykünstler dem Rathaus immer wieder Farbe verleihen: „Moderne und farbintensive Gemälde der Künstlerin verschönern unser Rathaus“, so Fuchs.

Todtmoos Jetzt ist es amtlich: Janette Fuchs muss sich gegen zwei Mitbewerber durchsetzen Das könnte Sie auch interessieren

Die Laudatio zur Vernissage hielt der Ehemann der Künstlerin, Ingo Zirtzow: „Eine solche Vernissage bietet die Gelegenheit, Künstler und Werke im Zusammenhang zu sehen“, so der Laudator. Er hob die Besonderheit der Lokalität der Ausstellung in einem Verwaltungsgebäude hervor und stellte die Frage: „Sind wir in der Lage, das Besondere im Alltag zu sehen und zu würdigen, und erkennen wir Talente auch in einem unkonventionellen Kontext“? Ingo Zirtzow drückte seine Bewunderung gegenüber seiner Frau aus. Sie lebe trotz aller ihrer Aufgaben die Kreativität: „Meine Frau hat in der Malerei ihre Berufung gefunden“.

Kreis Waldshut Corona-Impfungen im Kreis Waldshut: So viele Menschen nutzten im Oktober die Impfangebote Das könnte Sie auch interessieren

Die Künstlerin selbst zeigte sich sehr angetan von den besonderen Räumlichkeiten für die Ausstellung: „Meine Bilder kommen im Rathaus sehr gut zur Geltung“. Der Satz „Kunst kommt von Können“ treffe bei ihr nur teilweise zu, so Ilona Zirtzow: „Kunst kommt bei mir von Müssen. Ich habe den Drang zum Malen in mir und habe keine Ruhe, wenn ich nicht kreativ sein kann“, sagte die Künstlerin. Ihre Bilder seien Botschaften an sie selbst und an den Betrachter und sollen ganz entspannt ausdrücken, im Hier und Jetzt zu sein.

Die Werke der Künstlerin sind abstrakt und zugleich farbintensiv. Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.