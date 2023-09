Unter dem Motto „Wir starten“ ist eine neue Krippengruppe eröffnet worden. Der Kindergarten St. Elisabeth trägt damit dem gestiegenen Bedarf an Betreuung von Kindern unter drei Jahren Rechnung. Zügig und reibungslos liefen seit Januar die Planungs- und Umbaumaßnahmen, informierte Bürgermeister Marcel Schneider in einem Pressegespräch.

Schneider dankte alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und sagte: „Die neue Krippengruppe ist ein ganz wichtiger Standortfaktor für Todtmoos und ab dem heutigen Tag kann die Gemeinde den Rechtsanspruch erfüllen, der seit 2013 besteht.“ Ab sofort gibt es zwölf Plätze für Kinder unter drei Jahren. „Zwei Vollzeitkräfte benötigt es zusätzlich, um eine frühkindliche Bildung in hoher Qualität in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Eltern zu gewährleisten“, betonte Tina Dreher-Graft von der Verrechnungsstelle Schopfheim. Pater Roman Brud lobte die Zusammenarbeit von Gemeinde, Verrechnungsstelle und Kita. Er wies auf den 28. September hin, dann werden die neuen Räume gesegnet. Anschließend gibt es eine kleine Einweihungsfeier. Die Kindergartenleiterin Martina Haselwander freut sich mit ihrem Team und mit Angelika Jaschke vom Elternbeirat, dass die Krippengruppe so schnell beginnen konnte. „Die zweijährigen Kinder werden sich in unseren großen hellen Räumlichkeiten wohlfühlen, mit den Funktionsräumen Werkstatt, Farbenland und Turnhalle.“ Auch bei den Kleinsten werde das pädagogische Konzept teiloffen nach dem Situationsansatz angewandt. „Wobei bei den Zweijährigen noch etwas mehr auf Struktur geachtet wird, mit vielen Absprachen hinsichtlich eines Gruppenwechsels“, sagte Haselwander.

Die Kita: 62 Kinder in drei Gruppen, zwei mit je 25 Kindern und eine neue Krippengruppe mit zwölf Plätzen. Elf pädagogische Fachkräfte, eine PIA-Auszubildende und eine FSJ-Kraft sind für die Betreuung zuständig. Informationen unter der Telefonnummer 07674 230, Mail: info@kiga-todtmoos.de; Internet: www.se-todtmoos-bernau.de