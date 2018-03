Todtmoos Zwei Konzerte krönen das Hornwochnende in Todtmoos

Das 15 Hornwochenende in Tostmoos geht mit zwei beeindruckenden Konzerten zu Ende.

Als Abschluss des 15. Hornwochenendes in Todtmoos boten die 84 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern Europas im Kurhaus Wehratal ein beeindruckendes musikalisches Finale. Am Samstag überzeugten die Meisterklassen mit anspruchsvoller Musikliteratur. Das Programm des Abschlusskonzerts am Sonntag war den Altersstufen der Hornisten zwischen sieben und 22 Jahren angepasst. Den Auftakt machten die Jüngsten mit einfachen, aber gekonnt intonierten Stücken, wie etwa dem „kleinen Zinnsoldaten“ oder der „Parade der Heinzelmännchen“. Eine Vielzahl musikalischer Stilrichtungen sorgte für Kurzweil. Auszüge aus der Oper „Der Barbier von Sevilla“ gefielen ebenso wie Filmmusik aus „James Bond“ oder der Titel „Eye of the Tiger“ von Survivor aus dem Film „Rocky III“. Dieses Lied und andere Stücke wurden von Sissel Grondal aus Norwegen für Horn arrangiert.

Grondal übernahm ebenfalls eine Meisterklasse. Die weiteren Dozenten aus Deutschland, der Schweiz und Frankreich verstanden es, innerhalb kurzer Zeit die jungen Hornisten zu begeistern und sie auf das Konzert vorzubereiten. Mit zunehmendem Alter der Teilnehmer stiegen auch die Anforderungen. Das Gesamtensemble der Meisterklassen unter der Leitung von Julian Gibbons wagte sich mit „Independence Day“ an eine anspruchsvolle Komposition. Mit Melodien aus dem Musical „Phantom der Oper“ überzeugte das Ensemble des Franzosen Pierre Bier die Zuhörer. Einen würdigen Abschluss fand das Konzert mit dem Auftritt des Gesamtensembles aller Teilnehmer mit Themen aus „Star Wars“.

Als Initiator des Hornwochenendes ist Julian Gibbons mit Begeisterung dabei. Er leitet das Verbandsjugendorchester Hochrhein und das Sinfonieorchester Trirhenum in Basel. Der Leiter der Jugendmusikschule Bad Säckingen, Manuel Wagner, dankte seinem Organisationsteam für den Einsatz. Auch der Gemeinde Todtmoos dankte Wagner für die jahrelange Unterstützung: „Wir sind immer sehr willkommen in Todtmoos.“ Bürgermeisterin Janette Fuchs überreichte den Dozenten eine kleine Stärkung, verbunden mit dem Dank der Gemeinde Todtmoos.