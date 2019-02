von Andreas Böhm

Die Narrenzunft Todtmoos ist am Wochenende, 23. und 24. Februar, Gastgeber des 53. Narrentreffens der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN). Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen für das närrische Großereignis im Kur- und Wallfahrtsort. Höhepunkt ist der große Umzug am Sonntag um 14.11 Uhr, zu dem sich 63 Zünfte und noch einmal so viele Untergruppen angemeldet haben. Narrenpräsidentin Gudrun Wasmer rechnet mit rund 2800 Hästrägern aus der gesamten Region und der benachbarten Schweiz.

Neben den Mitgliedszünften der VHN aus Ryburg, Schwörstadt, Öflingen, Karsau, Murg und Todtmoos werden Fasnachtsfiguren, Hästräger und Guggenmusiken mit dabei sein, die in Todtmoos noch nie zu sehen waren. Die weiteste Anreise haben wohl die Narren aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, etwa die Feuerbuure aus Bad Dürrheim, die Schächerkatzen aus Hüfingen und die Villinger Brigachblätzle. Aus Albstadt-Ebingen kommen die Schwarzhexen, die für eine schaurig-schöne Atmosphäre sorgen. Die Ortenau ist mit den Bühlertäler Bohnenstädtlern vertreten. Aus der Schweiz reisen unter anderem die Fasnachtsgesellschaft Chaister Haldejoggeli und die Guggenmusik Hellikä an. Die Organisatoren rechnen mit einigen Tausend Zuschauern. Deshalb gibt es am Sonntag ein Verkehrsleitsystem mit Umleitungen und Straßensperrungen (siehe Infokasten).

Das VHN-Narrentreffen beginnt am Samstag mit einer Partynacht in der Wehratalhalle ab 20 Uhr. Hier erwartet die Besucher ein buntes Programm mit einer Liveband, mit diversen Guggenmusiken und der Todtmooser Tanzgarde. Auch ein großes Partyzelt lädt zum Feiern ein. Am Sonntag gibt es um 9.30 Uhr in der Wallfahrtskirche einen Narrengottesdienst, bei dem die Folkloregruppe Federhut für musikalische Begleitung sorgt. Anschließend ist ein Zunftmeisterempfang in der Wehratalhalle, bevor sich ab 14.11 Uhr der närrische Lindwurm durch die Straßen von Todtmoos bewegt. An der Strecke und im Narrendorf gibt es zahlreiche Verpflegungsstände.

Fahrplan nach dem Narrentreffen

Wenn das Narrentreffen über die Bühne gegangen ist, rüsten sich die Todtmooser Zünfte (Rabenschluchtteufel, Hochkopfgeister-Moosgumper, Lebküchler, Tanzgarde und Gugge-Ensemble) für den Endspurt der fünften Jahreszeit. Am Dritten Faißen bläst die Guggenmusik um 6 Uhr zum Wecken, ab 8.30 Uhr werden das Rathaus, die Schule und der Kindergarten von den Narren in Besitz genommen. Nachmittags ziehen die Hemdglunki lautstark durch die Straßen. Am Rosenmontag gibt das Gugge-Ensemble ab 14.11 Uhr ein närrisches Kurkonzert in der Ortsmitte. Der Fasnacht-Dienstag gehört dem Narrensamen, der sich um 14.11 Uhr am Apothekerplatz zum Kinderumzug mit anschließendem Kinderball im Kurhaus trifft. Abends wird der Bög am Fuße des Narrenbaumes verbrannt.