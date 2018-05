Todtmoos Zelten in der Natur: Todtmooser Gemeinderat macht sich Gedanken über Trekking-Camps

Katharina Kaiser vom Landratsamt Waldshut informiert den Todtmooser Gemeinderat über Trekking-Camps. Ziel des Projektes sei es, so Maier, das wilde Campen in freier Natur zu reduzieren, etwa um Wildtiere zu schützen.

Entlang des Schluchtensteiges sollen für Wanderer Trekking-Camps eingerichtet werden. Über dieses Vorhaben informierte Katharina Kaiser vom Landratsamt Waldshut den Todtmooser Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Sie führte als Beispiel bereits bestehende Camps im Nordschwarzwald an. Ziel des Projektes sei es, so Maier, das wilde Campen in freier Natur zu reduzieren, etwa um Wildtiere zu schützen. Durch kontrolliertes Campen soll dem Wanderer ein legales Naturerlebnis geboten werden. Deshalb sollen die Standorte der Camps auch möglichst im oder am Wald liegen. Bereits jetzt seien etwa 20 Prozent der Fernwanderer mit Zelten unterwegs, erläuterte Katharina Kaiser. Mit dem Projekt soll eine touristische Lücke in der Region geschlossen werden.

Die Plätze werden von einem Betreuer, eventuell einem Förster oder Ranger kontrolliert, der auch für die Sauberkeit des Platzes und der Toilette zuständig ist. Alle Buchungen der Zeltplätze sollen online erfolgen. Für eine Nacht werden Gebühren von 10 Euro pro Zelt erhoben. Die Trekking-Camps werden von Mai bis Oktober angeboten. Als oberste Grenze für die Einrichtung eines Platzes mit Toilette und Feuerstelle nannte Katharina Kaiser 8000 bis 10 000 Euro. Nun muss sich der Todtmooser Gemeinderat Gedanken darüber machen, ob in der Tourismusgemeinde ein solches Camp von der Gemeinde betrieben werden soll.