von Hansjörg Bader

Die Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau feierte am Sonntag das Patrozinium der Pfarrei Todtmoos. In diesem Jahr war der Freiburger Weihbischof Peter Birkhofer zu Gast. Dieser zelebrierte gemeinsam mit fünf weiteren Geistlichen den Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche und hielt die Festpredigt. Auch trug er bei der anschließenden traditionellen Prozession durch Todtmoos die Monstranz mit dem Allerheiligsten.

Mit dabei im großen Zug der Gläubigen waren die Trachtenkapelle Todtmoos, der Musikverein Todtmoos-Weg, der Trachtenverein und der Kirchenchor. Der Chor hatte zuvor im Hochamt gesungen, unterstützt und begleitet von Solisten und der Orgel. Dem Sakralen schloss sich als weltlicher Teil ein Pfarrfest mit vielfältigem Programm und Verkaufsangeboten an.