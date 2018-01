Todtmoos Wintersportgemeinde Todtmoos präsentiert ihre Vielfalt

Todtmoos veranstaltet „Faszination Winter-Schneesport im Ort“ anlässlich seines Ortsjubiläums. Auf dem Programm am 24. und 25. Februar stehen unter anderem eine Demonstration der Bergwacht, eine Schlittenhundewettbewerb und eine große Apres-Ski-Veranstaltung.

Die Vorbereitungen für die Großveranstaltung „Faszination Winter-Schneesport im Ort“ anlässlich des 750-jährigen Ortsjubiläums von Todtmoos laufen derzeit auf Hochtouren. Federführend bei der Organisation ist der Skiclub Todtmoos in Kooperation mit der Gemeinde.

Als Ehrengast wird Skilegende Georg Thoma aus Hinterzarten in Todtmoos mit dabei sein, und ein Interview geben. Das Gelände rund um die Wehratalhalle wird sich am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar in eine große Wintersport-Arena verwandeln. Auf einem Rundkurs werden die Schwarzwaldmeisterschaften im Langlauf mit etwa 120 Startern ausgetragen. Mannschaften benachbarter Gemeindeverwaltungen werden sich im Biathlonwettkampf messen. Auf einer riesigen Leinwand aus Schnee wird der Film „125 Jahre Skilauf im Schwarzwald“ von Rainer Mülbert gezeigt; eine absolute Premiere im Schwarzwald. Mülbert selbst ist ein guter Bekannter von Sepp Zimmermann vom Todtmooser Skiclub: „ So kam die Idee zu dem Event; das war der Kristallisationspunkt“, erklärt Sepp Zimmermann.

Die Gäste können sich an beiden Tagen aktiv beteiligen. Es gibt auf der Terrasse des Kurhauses einen Schneeskulpturenwettbewerb insbesondere für Vereine. Kinder dürfen einen Schneemann „schnitzen“. Zudem werden Snowtubing, ein Rutschhügel und Kinderskikurse „Alpin“ angeboten. Die Bergwacht demonstriert eine Lawinenopfersuche. Auch einen Schlittenhundewettbewerb wird es geben. Zu einer tollen Ski-Veranstaltung gehört natürlich auch das passende Apres-Ski-Angebot. Hier hat sich der Skiclub mächtig ins Zeug gelegt. Auf dem Parkplatz vor der Feuerwehr wird ein großes Apres-Ski-Dorf mit Festzelt, Schirmbars und Foodtrucks aufgebaut.

Auf dem Openair-Gelände werden eigens für den Event angefertigte, beheizbare Bistrotische aufgestellt. Zwei Wochen vor der Veranstaltung soll laut Aussage von Sepp Zimmermann mit der Präparierung der Piste begonnen werden. Hierzu muss die Straße im Bereich des Kurhauses gesperrt werden.

Der Skiclub freut sich über die Bereitschaft vieler Vereine, vor allem beim Catering tatkräftig mitzuhelfen. Vor wenigen Tagen wurden schon zwei riesige Baumfackeln mit über einem Meter Durchmesser aufgestellt. Diese werden am ersten Abend des Events angezündet; eine ganz besondere Attraktion für die Besucher. Nach der Absage des Schlittenhunderennens in Todtmoos wegen Schneemangels stellt sich natürlich auch für die Wintersportveranstaltung im Februar die Frage nach einem „Plan B“. Die Macher zeigen sich jedoch optimistisch, das noch genügend Schnee fallen wird: „Je nach Situation versuchen wir, das Programm so weit wie möglich durchzuziehen“, erklärt Sepp Zimmermann. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.