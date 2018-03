Todtmoos Wie in einer Geisterstadt: Bürger äußert Bedenken über die Tourismusentwicklung in Todtmoos

Wie in einer Geisterstadt: Bürger äußert Bedenken über die Tourismusentwicklung in Todtmoos

In der Bürgerfragestunde des Todtmooser Gemeinderates äußerte Joachim Zimmermann seine Bedenken über die Entwicklung des Tourismus in seiner Heimatgemeinde und forderte den Gemeinderat und die Verwaltung auf, entsprechend gegenzusteuern: „Vieles ist nicht so gelaufen, wie es eigentlich sollte“, so Zimmermann verärgert. Er verwies auf die steigenden Übernachtungszahlen im Schwarzwald bei gleichzeitig rückläufigen Zahlen in Todtmoos. Laufe man derzeit durch den Ort, komme man sich vor wie in einer Geisterstadt. Todtmoos lebe schließlich vom Tourismus und nicht von der Industrie, so sein Argument: „Es ist bereits 5 nach zwölf“, so Zimmermann. Er prognostizierte für den Ort für 2018 einen erheblichen Verlust an Gästen.

Zimmermann nannte auch einige „Baustellen“ wie etwa das immer noch fehlende Wintersportkonzept für die Zukunft: „Der Wintersport muss forciert werden, sonst geht’s bergab“, so seine Meinung. Früher sei Todtmoos hier einmal führend gewesen, jetzt sei die Diskussion über ein Konzept eine „Lachnummer“, so Joachim Zimmermann. Er habe zu Tourismusthemen den Leiter der Touristinfo angesprochen; dieser sehe das ganz anders.

Auch der Container für Obdachlose auf der Jägermatt und die Brandruine im Ortsteil Lehen waren für ihn ein Dorn im Auge. Hier sei das Ordnungsamt gefragt, so Zimmermann. Er monierte zudem die immer noch fehlende Werbung im Ort für die 750-Jahrfeier. Einige Räte nahmen zu den Vorwürfen Stellung. Ingomar Franz ( Freie Wähler ): „Es gibt Probleme zwischen den Beschlüssen des Gemeinderates und deren Umsetzung“. In vielen Dingen seien den Räten die Hände gebunden, aber irgendwann müsse der „Deckel mal auf den Topf“, so Franz. Christian Zumkeller von der CDU bezeichnete die Kritik als gerechtfertigt. Auf den Vorwurf Zimmermanns reagierte auch Ratsmitglied Georg Boedeker. Es sei schon vor zehn bis 15 Jahren versäumt worden, das Wintersportproblem anzugehen.

Joachim Zimmermann fragte auch nach einem Termin für die abschließende Information der Bürger zur Agenda „Todtmoos 2030“, die schon im Oktober hätte stattfinden sollen. Jörg Oehler, der in Vertretung von Bürgermeisterin Janette Fuchs die Sitzung leitete, gab bekannt, das im April in einer Bürgerinfo das Ergebnis vorgestellt werden soll. Einen genauen Termin nannte Oehler jedoch nicht.