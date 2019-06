von Andreas Böhm

Wer derzeit über die Höhen des Hotzenwaldes und rund um Todtmoos unterwegs ist, dem fallen sofort in den Wäldern entlang der Straße jede Menge braune Laubbäume, insbesondere Buchen, auf. Dieses Phänomen ist die Ursache von Spätfrost, der den jungen Blatttrieben arg zugesetzt hat.

Zahlreiche Buchen, wie hier an der Landesstraße von Todtmoos nach St. Blasien, haben derzeit ein braunes Blätterkleid. Andere Laubbäume unmittelbar daneben wurden vom Spätfrost verschont. | Bild: Andreas Böhm

Doch der Leiter des Forstreviers Herrischried, Johannes Behringer, gibt Entwarnung: „Die Buchen sind nicht dauerhaft geschädigt, denn es folgt noch der sogenannte Johannistrieb.“ Das heißt konkret: Ende Juni treiben die Laubbäume nochmals aus und somit dürfte aus dem tristen Braun wieder ein saftiges Grün entstehen.

Zusätzlich hätten Schädlinge an den Blattspitzen für diesen aktuellen Zustand der Bäume gesorgt, so Behringer. Die Schäden seien aber nicht gleich sichtbar gewesen. Die Buchen seien besonders betroffen, da sie als erste ausgetrieben hätten, erklärt der Revierleiter. Manchmal seien auch an Weißtannen Frostschäden festzustellen, aber diese hätten heuer erst später Triebe bekommen.

Oft entscheidet nur ein Grad

Die Frostschäden sind nicht generell auf eine bestimmte Höhenlage beschränkt. Manchmal gäbe es auch in Tallagen sogenannte Staukälte, so Behringer. Aktuell seien vom südlichsten Todtmooser Ortsteil Au bis in den Hotzenwald alle Höhenlagen mehr oder weniger betroffen. Ob es zu Frostschäden kommt oder nicht, hängt oft von einem Grad mehr oder weniger ab. Geschützte Lagen werden jedoch oft verschont.

Manche Buchen, die ihre grüne Pracht behalten haben, sind vom dichten Kronendach anderer Bäume gut vor der Kälte geschützt. Johannes Behringer ist seit fast 30 Jahren im Forst tätig und hat solche „Launen der Natur“ immer wieder beobachtet: „Das ist eine normale Sache und nichts Außergewöhnliches“, so der Fachmann.