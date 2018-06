Todtmoos Wallfahrtskirche Todtmoos in Mini-Format bei Festumzug dabei

750 Jahre Todtmoos: Eine Nachbildung der Wallfahrtskirche ist beim großen Festumzug zum Ortsjubiläum am 22. Juli mit dabei. 15 Monate haben Zimmermeister im Ruhestand Karl Mutter und Malermeister Rolf Kaiser an dem Modell gearbeitet.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum 750-jährigen Ortsjubiläum von Todtmoos steht die Wallfahrtskirche. Eine Nachbildung wird deshalb beim großen Festumzug am 22. Juli mitgeführt. 15 Monate haben Zimmermeister im Ruhestand Karl Mutter und Malermeister Rolf Kaiser an dem Modell gearbeitet. Am vergangenen Montag wurde es fertiggestellt.

Bis ins Detail wurde die Wallfahrtskirche in Holz nachgebaut. Sogar die Engelsköpfe an den Fenstern wurden in die Fassade eingearbeitet. „Es haben ja viele Todtmooser noch gar nicht gesehen, dass ein Engelskopf an der Kirche ist. Aber hier sehen sie es jetzt“, lacht Mutter. Für das Modell wurden Dreischichtplatten und Sperrholz in drei verschiedenen Stärken verwendet.

„Nach Ostern verganges Jahr habe ich angefangen mit der Planung und eine Skizze zu machen. Die Kirche musste ja maßstabgerecht sein“, berichtet der Zimmermann im Ruhestand. Es existierte nur eine kleine Skizze aus dem Jahre 1928. Die Maße des Plans übertrug er im Maßstab 1:15. „Und das habe ich aufs Detail gemacht!“ Für jedes Teil fertigte er eine eigene Zeichnung an. Schwierigkeiten machte ausgerechnet der markante Turm. „Die Maße von der Kirche hatte ich alle, aber vom Turm habe ich gar nichts gehabt“, erzählte Karl Mutter. Und so mussten Sohn Matthias und Enkel Gabriel den Kirchturm besteigen, um dort alles auszumessen.

Beim Anfertigen der einzelnen Teile des Modells unterstützten ebenfalls sein Sohn, sein Enkel oder auch ein Arbeiter aus der Zimmerei den Senior an den Maschinen. "Mit der Einstellung von den Gehrungen und so, das ist nicht so einfach gewesen, auch mit diesen Kuppeln.“ Die Kuppeln der Wallfahrtskirche haben drei verschiedene Größen. Die musste er extra aussägen und hat sich dafür eigens eine Maschine gekauft. "Des war so a schmales Blättle", sagt Mutter und deutet mit Daumen und Zeigefinger die Stärke von sechs Millimetern an.

Als das Modell im hölzernen Rohbau fertig war, kam Malermeister Rolf Kaiser ins Spiel. „Er ist der einzige, der das machen kann“, sagte Karl Mutter, denn Kaiser war schon an der Renovierung der Wallfahrtskirche 1986 beteiligt. Das Modell bemalte er mit Farben nach den Originalrezepturen, die er schon damals verwendet hatte. Allein für jedes Fenster wurden acht unterschiedliche Farben benötigt. „Das des so schön geworden ist, das haben wir Herrn Kaiser zu verdanken“, lobt Karl Mutter. Die beiden Todtmooser Handwerksmeister kennen sich schon lange und haben bereits an vielen Baustellen in Todtmoos miteinander gearbeitet. Doch menschlich nahe kamen sie sich erst bei der Arbeit am Modell der Wallfahrtskirche. „Mir hend uns eigentlich nie recht möge", lacht Malermeister Kaiser, aber an der Arbeit am Kirchenmodell sei eine richtige "Schicksalsgemeinschaft" entstanden.