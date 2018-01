Todtmoos Vorfreude auf Konzertreihe in der Wehrawaldklinik

Das Konzertprogramm der Wehrawaldklinik wartet im Jubiläumsjahr mit einigen internationalen Musikgrößen auf.

Mit einem umfangreichen Klinikkonzertprogramm beteiligt sich die Klinik Wehrawald an den Veranstaltungen zum 750-jährigen Jubiläum von Todtmoos. "Es wird ein buntes Konzertprogramm durch die Jahrhunderte und die verschiedenen Epochen geboten", sagt Matthias Lebert, der kaufmännische Leiter der Klinik. Bei den meisten Konzerten erklinge der klinikeigene Bechstein-Konzertflügel aus dem Jahr 1900. "Gegenüber den wuchtig klingenden und voluminösen Konzertflügeln der Neuzeit hat dieser einen weichen und leicht singenden Ton", sagt er. Neben diesem liebevoll gepflegten Aushängeschild der Klinikkonzerte, das sowohl Zuhörer als auch Künstler begeistert, kommen Instrumente wie Violine, Violoncello, Domra oder Balalaika zum Einsatz. Hier nun einen Ausblick auf die Konzerte im Jubiläumsjahr, bei denen der Eintritt jeweils frei ist:

Das Duo Appassionata – Isabell Steinbach (Violine) und Perves Mody (Piano) – spielt am Sonntag, 4. Februar, Werke der Wiener Klassik von Beethoven und Kreisler, sowie Themen aus Gershwin's Oper "Porgy and Bess".

Musikalisch aus dem Rahmen fällt mit Blues, Folk und Rock das Konzert der kanadischen Musiklegenden Marty Hall und Keith Whittal, die nach 46 Jahren erstmals wieder gemeinsam auf Tournee gehen. Die beiden Ausnahmemusiker gastieren in der Klinik Wehrawald am Sonntag, 18. März.

Ungewöhnliche Klänge wird unter dem Motto "Seitenmalerei" das Duo Domra-Piano (Natalia Anchutina, Domra und Lothar Freund, Piano) zu Gehör bringen. Die beiden Künstler präsentieren ein spektakuläres, hoch virtuoses Konzertereignis mit einem Repertoire, das sowohl Originalwerke russischer Komponisten, als auch Transkriptionen der klassischen Konzertliteratur enthält.

Je nach Wetterverhältnissen findet das Klinikkonzert der Musikhochschule Freiburg am Sonntag, 1. Juli, entweder als Open-Air oder in der Veranstaltungshalle statt. Die jungen Künstler der Musikhochschule werden ein erfrischendes Programm bieten, das zu einem späteren Zeitpunkt noch bekanntgegeben wird.

Zwei internationale Musikgrößen gastieren am Sonntag, 21. Oktober, bei den Klinikkonzerten – Andrei Gorbatschow (Balalaika) und Lothar Freund (Piano). Das Konzert Duo "Gorbatschow und Freund wurde im Jahre 2000 gegründet und hat seitdem über 1500 Konzerte weltweit gespielt, im vergangenen Jahr feierten sie große Erfolge in der New Yorker Carnegie Hall.

Einen Abstecher nach Todtmoos machen die beiden kanadischen Künstler Nancy Dahn (Violine) und Timothy Steeves (Piano) am Freitag, 16. November. Als "Duo Concertante" sind sie weltweit unterwegs mit Auftritten in New York, London, Toronto, Montreal und San Francisco. Sie interpretieren Werke von Bach, Ravel und Beethoven. Mit einem festlichen Adventskonzert endet die Klinik-Konzertreihe im Jubiläumsjahr mit dem Duo Viatet am Sonntag, 16. Dezember. Ivetta Viatet (Violine) und Wolfram Lorenzen (Piano) stimmen unter anderem mit Mozart und Beethoven, de Sarasate und Elgar ein auf die Vorweihnachtszeit.

Alle Konzerte beginnen in der Klinik Wehrawald in Todtmoos, um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Programm im Internet: