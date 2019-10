von Karin Steinebrunner

Nach der Messe in der evangelischen Kirchengemeinde in Todtmoos hat eine Gemeindeversammlung stattgefunden, bei der auch die Kandidaten für die bevorstehende Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben wurden. Vier Kirchengemeinderäte sind zu wählen und vier Kandidaten stellen sich zur Wahl. Wahlberechtigt sind erstmals alle Gemeindemitglieder ab 14 Jahren, 301 von rund 330 Gemeindemitgliedern sind damit wahlberechtigt. Ab 16 Jahren wären sie auch zur Kandidatur berechtigt.

Die Wahl

Die Wahl wird als allgemeine Briefwahl durchgeführt, die Wahlunterlagen werden zusammen mit dem kommenden Gemeindebrief verschickt. Die ausgefüllten Wahlzettel können dann wieder in der Kirche oder beim Gemeindezentrum abgegeben werden. Bis zum 16. November müssen die Unterlagen versendet sein, am 1. Dezember um 12 Uhr endet die Abgabefrist für die Wahlzettel. Am 1. Dezember ist zugleich nach dem Gottesdienst ein Suppenessen vorgesehen.

Motiviert für die Arbeit in der Gemeinde

Als Kandidaten zur Verfügung gestellt haben sich drei Pfarrgemeinderäte sowie ein Neuling, da Rolf Deiß nach über 20-jähriger Amtszeit nicht mehr antreten wird. Die bisherigen Räte sind Gabriele Kaiser, Angelika Kreuzwieser und Karl-Heinz Steidle, hinzu kommt Werner Fritzen-Winkel. Gemeindediakon Jürgen Bendig bat die Kandidaten, sich, ihre Motivation zur Kandidatur und ihre Ziele kurz vorzustellen.

Die Kandidaten