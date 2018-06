Todtmoos, Hotzenwald Viele Hotels im Südschwarzwald mittlerweile fest in Schweizer Hand

Eine Schweizer Hotel-Kette expandiert seit kurzem stark im Schwarzwald: Die "Hotel Group AG" betreibt unter anderem den „Hirschen“ in Ibach-Mutterslehen, das Hotel „Ruhbühl“ in Lenzkirch und den "Löwen" in Todtmoos. Doch der Geschäftsführer Daniel Wagen hält sich derweil mit Plänen sehr bedeckt.

Fast unbemerkt hat im Südschwarzwald eine neue Hotelkette Fuß gefasst. Die Schweizer Hotel Group AG von Daniel Wagen betreibt in der Ferienregion derzeit fünf Hotels mit zusammen rund 150 Zimmern, dazu Pensionen und Gästehäuser. Angaben auf der Homepage des Eigentümers und Geschäftsführers legen nahe, dass das Unternehmen mit Sitz im Aargauer Mägenwil demnächst im Südschwarzwald weitere Häuser öffnet – darunter möglicherweise die seit 2011 leerstehende ehemalige Suchtklinik "Glöcklehof" in Schluchsee.

Lautlose Expansion

Seit einiger Zeit expandiert das Unternehmen aus dem Aargau im südlichen Schwarzwald stark. Hier gehören zu ihm laut Firmenhomepage und Medienberichten inzwischen eine ganze Reihe von Hotels und anderen Übernachtungsbetrieben: Erst im Mai übernahm die Hotel Group den 300 Jahre alten Hotel-Gasthof „Hirschen“ im Ibacher Ortsteil Mutterslehen, der derzeit aber noch nicht wieder geöffnet ist. Das Hotel „Ruhbühl“ mit 38 Zimmer in Lenzkirch gehört seit Februar zum Unternehmen.

In Todtmoos betreiben die Schweizer schon seit längerer Zeit das Hotel "Löwen" mit 52 Zimmern und das Aparthotel "Fünf Jahreszeiten" mit 28 Appartements, im Nachbarort Bernau gehört das 28-Zimmer-Hotel "Adler" zu ihnen. Dazu kommen mehrere Pensionen und Gästehäuser.

So in Grafenhausen die Pension "Fernsicht" mit 14 Zimmern, in Schluchsee die Pension "Am See“ mit zehn Doppel- und fünf Familienzimmern sowie das Aparthaus Ring 3, in Bernau das Gäste- und das Aparthaus Kaiser, ein ehemaliges Landschulheim.

Auch Homepage liefert wenig Konkretes

Die Hotel Group kauft oder pachtet kleinere und mittlere Hotels sowie Appartementhäuser und Pensionen. Die Häuser werden ohne eigene Direktion zentral vom Aargauer Firmensitz geführt. Für einige Unterkunftsbetriebe ist auf der Homepage der Hotelgruppe nicht einmal eine deutsche Telefonnummer genannt, gebucht werden muss über die Schweizer Zentrale im Hotel "Löwen" in Mellingen.

Besitzen die Hotels eine eigene Rezeption, ist diese laut Homepage nur von 8 bis 10 Uhr und von 15 bis 20 Uhr besetzt. Die Hotelrechnungen müssen laut Informationen unserer Zeitung direkt beim Check-In beglichen werden. Mitarbeiter werden gegebenenfalls in mehreren Häusern eingesetzt: Fällt an einem Ort ein Mitarbeiter wegen Krankheit oder Urlaub aus, kann er schnell durch einen anderen ersetzt werden.

"Hotelimperium legt rasant Speck an"

Das 2011 im Aargauer Handelsregister eingetragene Unternehmen wird von Daniel Wagen geleitet. Auf ihn sind insgesamt 14 Firmen im Handelsregister eingetragen, neben der Hotel Group auch die Hotel Crystal Adelboden AG sowie mehrere Immobilienfirmen. Die Hotel Group führt in der Schweiz laut Wagens Homepage Hotels und Aparthäuser in Adelboden, Grächen, Olten, Muhen, Mellingen und Unterentfelden sowie eine Ferienwohung in Davos.

"Daniel Wagen hat kein Gramm Fett auf den Rippen. Dafür legt sein Hotelimperium rasant Speck an. Der Mann, der in Mellingen mehrere Häuser und Beizen aufgekauft hat, besitzt mittlerweile 15 Hotels", schrieb im November 2017 der Schweizer "Reussbote" über den Unternehmer.

Dieser zeigte sich gegenüber unserer Zeitung wenig auskunftsfreudig. Die Hotel-Group erklärte auf Anfrage, Informationen unserer Zeitung weder bestätigen noch kommentieren zu wollen. Wagen selbst war trotz mehrerer Versuche für keine persönliche Stellungnahme erreichbar.

Wagens Pläne bleiben wage

Und so bleibt unklar, was es mit Wagens Plänen in Höchenschwand und Schluchsee auf sich hat. Auf Wagens Homepage wird ein Hotel in Höchenschwand aufgeführt – nähere Angaben aber fehlen, nicht einmal eine Adresse wird genannt. Als Kontaktadresse werden nur Telefon und E-Mail von Wagens Hotel "Löwen" in Mellingen genannt. Auch Manuel Schäuble, dem Leiter des Haupt- und Bauamts der Gemeinde Schluchsee, sind keine Pläne der Hotel Group bekannt, wie er auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte.

Ähnlich verhält es sich mit dem ebenfalls auf der Homepage genannten Ferienresort "Residenz" in der Gemeinde Schluchsee. Wagen listet auf der Internet-Seite seines Unternehmens dazu nur die Begriffe "Wellness Hotel, Sport Hotel, Garni Hotel, Sport & Veranstaltungshalle, Streichelzoo, Handwerk, Gärtnerei, Attraktionen" auf. Damit könnte die ab 1969 erbaute und seit 2011 leerstehende Kurklinik "Glöcklehof" im Schluchseer Ortsteil Hinterhäuser gemeint sein.

Die Immobilie umfasst sechs Haupt- und einigen Nebengebäude mit zusammen fast 12 000 Quadratmeter Raumfläche und steht für 3,2 Millionen Euro zum Verkauf. „Inwiefern die Hotel Group damit im Zusammenhang steht, ist mir nicht bekannt", heißt es in der Schluchseer Tourist-Info.