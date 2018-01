Todtmoos VdK-Ortsverein Todtmoos richtet Blick nach vorn

Bei der Jahresfeier des VdK-Ortsvereins Todtmoos richteten die Mitglieder einen Blick auf anstehe Veranstaltungen und Ausflüge: Eine Drei-Pässe-Fahrt in die Schweiz ist für den 28. Juni geplant. Auch Weinfreunde kommen auf ihre Kosten: Ein Besuch des Burkheimer Weinfestes steht am 8. September an.

In gemütlicher Runde konnte die stellvertretende Vorsitzende Anette Luxenburger rund 50 Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Todtmoos zur Jahresfeier im katholischen Pfarrzentrum willkommen heißen. Rolf Deiß hatte eine unterhaltsame Rückschau in Bildern auf das vergangene Jahr vorbereitet, die so manche schöne Erinnerung an die gemeinsamen Aktivitäten weckte. Bei der Jahresfeier wurde auch das Ausflugsprogramm für 2018 vorgestellt, das von Ludwig Jehle ausgearbeitet wurde. Am 28. Juni lädt der VdK zu einer Drei-Pässe-Fahrt in die benachbarte Schweiz ein. Liebhaber des köstlichen Rebensaftes kommen am 8. September bei einem Besuch des Burkheimer Weinfestes auf ihre Kosten. Zu den Fahrten sind auch Gäste und Mitbürger herzlich eingeladen. Im Rahmen der Jahresfeier kam auch eine große Tombola zur Verlosung.

Zwei Überraschungsgäste gesellten sich in die fröhliche Runde. Elvira und Ernst Baumgartner hatten einen Ableger des Todtmooser Narrenbaumes mitgebracht. Natürlich wurde ob dieses Ereignisses gleich der Todtmooser Narrenmarsch mit Begleitung von Inge Scheidt am Keyboard und Elvira Baumgartner auf der Blockflöte angestimmt. Die VdK-Ortsgruppe hat sich zur Aufgabe gemacht, älteren und Menschen mit Behinderungen Hilfestellung zu geben. Informationen zum VdK Todtmoos gibt es bei der Vorsitzenden Maria Faschian (Telefon 07674/563). Anmeldungen für die Ausflüge nimmt Ludwig Jehle entgegen (Telefon 07674/217).