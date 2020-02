von sk

Ein 49-Jähriger VW-Fahrer geriet am Dienstag, 25. Februar, gegen 15.20 Uhr auf der L 151 zwischen Strick und Weg in Todtmoos in einer scharfen Kurve nach rechts, wurde über die Leitplanke gehoben und wurde mit seinem Fahrzeug schließlich in das Bachbett geschleudert. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Fahrer in ein Krankenhaus, während das Fahrzeug von zwei Bergefahrzeugen mit Kran geborgen werden musste. Die Feuerwehr Todtmoos unterstützte die Bergemaßnahmen und errichtete Ölsperren im Bach. Es dürfte eine geringe Menge von Betriebsflüssigkeiten in das Gewässer gelangt sein. Der Sachschaden an Auto und Leitplanke liegt bei rund 17000 Euro.