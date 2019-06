Todtmoos vor 1 Stunde

Unfall: Motorroller-Fahrer streift Auto und erleidet Beinverletzung

Verletzungen am Bein zog sich der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall in Todtmoos zu. Offenbar hatte er versucht, ein Auto rechts zu überholen, das gerade auf einen Parkplatz einfahren wollte, so die Polizei.