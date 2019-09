von sk

Von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Klinik in der Alpenblickstraße in Todtmoos-Lehen eingebrochen. Die unbekannte Täterschaft schraubte hierzu ein Fenstergitter ab und drang anschließend durch das gewaltsam geöffnete Fenster in die Büroräume ein. Hier wurde Bargeld entwendet. Anschließend begab sich die Täterschaft in den Frühstücksraum, wo eine hochwertige Kaffeemaschine gestohlen wurde. Die Ermittlungsgruppe Einbruch der Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen, 07741/8316-0, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge wahrgenommen hatten.