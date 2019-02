von Christiane Sahli

Die Narrenzuft Todtmoos war am Wochenende Gastgeber des internationalen Narrentreffens der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN). Am Sonntag machten sich bei strahlendem Sonnenschein 64 Zünfte mit 122 Gruppen auf den Weg durch den Ort – der Höhepunkt des diesjährigen VHN-Narrentreffens.

Laut: Die Ryburger Gugge sorgten für musikalische Unterhaltung. | Bild: Christiane Sahli

Nach rauschender Partynacht, Narrengottesdienst und Zunftmeisterempfang stand als Abschluss und Höhepunkt des großen Narrentreffens der Umzug auf dem Programm. Rund 2800 Hästräger und Guggenmusiker zogen an den begeisterten Zuschauen vorbei.

VHN-Narrentreffen Alle Bilder vom Narrentreffen in Todtmoos

Freundlich: Nette Hexen verschenkten Süßigkeiten an die Zuschauer. | Bild: Christiane Sahli

Viele gruselige Gestalten waren dabei, unter anderem Hexen und Teufel. Fast alle trieben ihre Späßchen mit den Zuschauern, mit Konfetti wurde wahrlich nicht gespart. Da wurde Jung and Alt mit den kleinen Papierfetzen regelrecht eingeseift.

Herzlich: Die Iburger Teufelsknechte aus Buch verteilten Süßigkeiten, deshalb hatten die Kinder keine Angst, trotz ihres gruseligen Aussehens. | Bild: Christiane Sahli

Und für manche kam es noch schlimmer, denn die eine oder andere Narrenzunft führte gar einen Zuber mit Konfetti mit sich, in dem Zuschauer gebadet wurden. So auch das freche Huhn, das die Umzugsteilnehmer immer wieder angackerte. Gleich zweimal wurde es in einen Zuber gesteckt, vergalt aber postwendend Gleiches mit Gleichem und bewarf die Narren seinerseits mit Konfetti.

Frech: Keine Gnade kannten die Schniidesl aus Bernau beim Einseifen mit Konfetti. | Bild: Christiane Sahli

Besonders freuten sich die Kinder über die reichlich dargebotenen Süßigkeiten, da kamen die Stoffbeutel, die es als „Eintrittskarte“ gab, gerade recht. Aber Vorsicht war geboten, denn so mancher Narr ging ganz subtil vor, lockte die Kleinen mit Süßem, um sie dann anschließend einzuseifen.

Würdevoll: Zahlreiche Gäste hatten sich auf der Ehrentribüne versammelt. | Bild: Christiane Sahli

Zahlreiche Guggenmusiken bereicherten den Umzug mit schrägen Tönen, bis er sich an der Wehratalhalle auflöste. Aber das war noch nicht das Ende des Tages. Im Narrendorf wurde noch weiter gefeiert.

Großzügig: Mit Konfetti wurde nicht gespart, wie hier bei den Obersäckinger Hexen. | Bild: Christiane Sahli