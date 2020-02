Traditionelle Bögverbrennung am Fasnachtsdienstag.

Unter lautem Wehklagen der weiß gekleideten Hüüler wurde am Dienstagabend auch in Todtmoos die Fasnacht zu Grabe getragen.Der Trauerzug der Zünfte führte zu den Klängen des Gugge-Ensembles durch die Hauptstraße bis vor das Rathaus. Am Fuße des