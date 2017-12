Todtmoos Todtmoos: Auf einen Kaffee mit Heike Gilles, die seit 40 Jahren als Erzieherin arbeitet

Heike Gilles, staatlich anerkannte Erzieherin, übt ihren Beruf seit 40 Jahren aus und arbeitet derzeit im Kindergarten Sankt Elisabeth in Todtmoos. Im Interview spricht sie über den Wandel ihres Berufes in den vergangenen vier Jahrzehnten.

Frau Gilles, hat sich das Berufsbild der Erzieherin seit den 70er Jahren verändert?

Ganz gewaltig! Früher hatte ich etwa 20 Kinder alleine in einer Gruppe. Heute steht das einzelne Kind mehr im Fokus. Damals wurden auch keine Kinder genommen, die noch nicht trocken waren. Man musste aber nicht so viel dokumentieren und Anträge stellen wie heute. Diese Bürokratie kommt aber auch den Kindern zugute.

Macht ihnen ihr Beruf immer noch so viel Spaß wie am Anfang?

Ja, natürlich. Die Kinder geben mir immer wieder Auftrieb. Bei der täglichen Arbeit gibt es viele lustige Situationen.

In den 60iger Jahren betreute Ordensschwester Sigrid in Todtmoos noch alle Kinder alleine. Wäre das heute noch denkbar?

Das würde gar nicht mehr gehen. Es gibt festgesetzte Personalschlüssel. Ich selbst habe das auch noch so erlebt. Heute ist die Absprache mit den Kolleginnen wichtig. Früher gab es auch noch keinen Orientierungsplan.

Wo werden heute die Schwerpunkte in der Erziehungsarbeit gesetzt?

Wir versuchen, die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern. Früher wurde nur darauf geachtet, das Kind fit für die Schule zu machen. Heute wird intensiver gefördert als früher, auch mit Zusatzkräften, die spezialisiert sind. Auch behinderte Kinder werden von uns betreut.

Haben sie schon einmal bereut, diesen Beruf ergriffen zu haben?

Ich habe mir manchmal gedacht, das in der freien Wirtschaft die Bezahlung besser ist. Es wäre deshalb schön, wenn der Beruf der Erzieherin oder des Erziehers mehr Anerkennung, auch finanziell, finden würde. Ein normaler Azubi etwa bekommt während der Ausbildung keine Vergütung.

War die Ausübung ihres Berufes früher einfacher?

Es gab einige Veränderungen. Die Kinder sind selbstbewusster geworden. Auch die Eltern stellen mehr Forderungen, was ich auch richtig finde. Wir sind letztendlich ein Dienstleister und die Eltern bezahlen dafür."

Gibt es aus ihrer Sicht noch Potenzial für Verbesserungen?

Der Bau einer speziellen Kinder-Krippe in Todtmoos wäre gut. Es ist schwierig, unterschiedliche Altersstufen zu erziehen. Zudem wären viele Eltern froh, wenn der Kindergarten länger offen hätte.

Gibt es abschließend besondere Wünsche an das Elternhaus?

Die Eltern sollten sich mehr an den Angeboten des Kindergartens beteiligen. Unsere Eltern-Kind-Aktionen, die viel Vorarbeit erfordern, werden meiner Meinung nach zu wenig angenommen.



Zur Person

Heike Gilles ist gebürtige Hamburgerin. Nach der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin (von 1975 bis 1978) arbeitete sie zehn Jahre in einem evangelischen Kindertagesheim, auch als Kindergartenleiterin. Nach einer Erziehungspause stieg sie wieder in den Beruf ein. Später wagte sie den Sprung in die Selbstständigkeit und führte 15 Jahre lang ein eigenes Kinderhaus mit 24 Stunden-Betreuung. Vor fünf Jahren zog Heike Gilles in den Schwarzwald und trat eine Stelle als Vollzeitkraft im Todtmooser Kindergarten.