Die große Suchaktion nach einem vermissten Wanderer bei Todtmoos beschäftigt seit Mittwochnacht um 2 Uhr die Rettungskräfte in der Region. Der junge Mann hatte zu diesem Zeitpunkt einen medizinischen Notfall gemeldet. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht gefunden werden und soll sich vermutlich im Wald im Bereich Todtmoos befinden.

Jagdpächter werden in Suche eingebunden

Nachdem die Suchmaßnahmen nach dem 27-jährigen Sven H. am Mittwochabend zunächst ergebnislos abgebrochen werden musste, wurden die Bemühungen am Donnerstag wieder aufgenommen und die Suche ausgeweitet. So wurden Jagdpächter und Förster in die Suche miteingebunden. Bislang brachte die Ausweitung der Suchbemühungen aber nicht den erhofften Erfolg.

Nach Mitteilung von Mathias Albicker, Pressesprecher der Polizeidirektion Waldshut-Tiengen, wurden alle Jagdsitze und Jagdhütten geprüft. Auch alle im Wald befindlichen Wildkameras wurden untersucht. Die Suche läuft weiter.

Verwechslung sorgt für Aufregung

Für erhebliche Aufregung sorgte unterdessen eine Meldung, dass nahe dem Schwarzwaldort Triberg ein vermisster Wanderer tot aufgefunden wurde. Diese Nachricht hat sich insbesondere über die sozialen Netzwerke in Windeseile verbreitet und für viel Spekulation gesorgt.

Die beiden Vermisstenfälle haben allerdings nichts miteinander zu tun.

Letzte Nachricht am Mittwoch um 2 Uhr

Der vermisste 27-Jährige war am späten Dienstagnachmittag in Herrischried zu einer Wanderung aufgebrochen. Gegen 2 Uhr meldete er sich telefonisch bei der Rettungsleitstelle und meldete einen medizinischen Notfall. Er konnte allerdings nicht genau sagen, wo er sich befand. Er gab laut Polizei nur an, dass er irgendwo im Wald bei einem Jägerstand bei Todtmoos sei.

Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der örtlichen Jagdpächter, der Feuerwehr und der Bergwacht eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber wurde bei der Suche eingesetzt. Die Suchmannschaften wurden während des Mittwochs weiter aufgestockt, auch um Hundestaffeln, Polizeistreifen und Helfer des DRK.

Eine Handyortung wurde veranlasst, schlug allerdings wegen der schlechten Mobilfunk-Versorgung in dieser Gegend ebenso fehl wie Versuche, den Vermissten telefonisch zu erreichen, wie Mathias Albicker erklärte. Es sei davon auzugehen, dass inzwischen der Handy-Akku erschöpft sei, so Albicker.

Tanja Asal von der Rettungshundestaffel Malteser Wiesental hat Codan, einen Mini Australian Shepherd an der Leine. Im Oktober macht er seine Abschlussprüfung als Flächenhund. | Bild: Peter Umstetter

Die Suchhunde im Einsatz

Zwei Arten von Suchhunden wurden am Mittwoch eingesetzt, erklärt Marco Szokoll, Zugführer der Rettungshundestaffel des Malteser Hilfsdiensts Wiesental. „Die einen sind Mantrailer, sie laufen auf der Geruchsspur der vermissten Person und benötigen hierfür einen Geruchstoff der Person.“

Daneben werden aber auch Flächenhunde eingesetzt, die einem gewissen Gebiet zugeteilt werden und alle Personen aufzeigen, die sich komisch verhalten.

Personenbeschreibung des Vermissten

BDer 27-Jährige Sven H. ist 178 cm groß, schlank, kurze braune Haare, Brillenträger, trug olivgrüne Trekkinghose und ein blaugraues Shirt. Er hat Rucksack und ein Zelt dabei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) entgegen.