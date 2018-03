Todtmoos So können sich Ehrenamtliche in der Klinik Wehrawald engagieren

So können sich Ehrenamtliche in der Klinik Wehrawald engagieren

Direktor Matthias Lebert und Annelie Ahnert von der Caritas informierten Interessierte, wie sich Ehrenamtliche in der Klinik engagieren können. Ehrenamtliche Tätigkeit sei in der Klinik eine Ergänzung für das therapeutische Angebot.

Todtmoos (csi) Seit 2011 engagieren sich Ehrenamtliche in der Klinik Wehrawald und bieten unterschiedliche Freizeitaktivitäten an. Da das Angebot sehr gut angenommen wird, werden weitere gemeinnützige Helfer gesucht. Am Dienstag hatte der kaufmännische Direktor der Klinik, Matthias Lebert, zu einem Informationsnachmittag eingeladen. Dabei klärte er gemeinsam mit Annelie Ahnert vom Caritasverband Hochrhein über die Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in der Klinik auf.

Gemeinsam hatten Matthias Lebert und Annelie Ahnert (Stabsstelle Ehrenamt des Caritasverbandes Hochrhein) den Einsatz von Ehrenamtlichen für die Freizeitgestaltung der Rehabilitanden der Klinik, der in den Bereich „Freiwilliges Engagement“ des Caritasverbandes Hochrhein eingebunden ist, ins Leben gerufen. Das Ehrenamt ergänze das therapeutische Angebot, erklärte Annelie Ahnert. Seit 2011 engagieren sich Ehrenamtliche in der Klinik in verschiedenen Bereichen, sieben sind es derzeit. Das Angebot wird sehr gut angenommen, daher sind weitere Helfer willkommen. Drei Interessenten hatten sich zu dem Informationstreffen eingefunden. Als mögliche Betätigungsfelder nannte Lebert unter anderem Fahrdienste, Spaziergänge und Wanderungen, Konzert- und Museumsbesuche, Vorträge, Handarbeiten, Werken, Brett- und Kartenspiele, Märchenabende und Mundartveranstaltungen. Für Fahrdienste und Fahrten zu Veranstaltungen stehen vier Fahrzeuge zur Verfügung, Fahrten mit dem eigenen Auto sind aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich.

Man solle anbieten, was man selber gerne mache, das befriedige einen auch selber, lautete der Rat von Annelie Ahnert. Die Helfer müssten sich bei ihrer Tätigkeit wohlfühlen, ergänzte Lebert. Und: Über die Art des Engagements und den Zeitaufwand entscheiden die Ehrenamtlichen selbst, da gäbe es keine Vorgaben, betonte er.

Die drei Interessierten richteten ihr Augenmerk auf Spaziergänge und Wanderungen und so stieg man in die Besprechung von Details ein. Bei Wanderungen sei wichtig, Dauer und Schwierigkeit vorzugeben, damit sich die Rehabilitanden entsprechend ihrem Gesundheitszustand für die Teilnahme entscheiden können, sagte Lebert. Auch spontane Ausflüge, wie beispielsweise bei schöner Alpensicht in den Hotzenwald, die ein Interessent vorgeschlagen hatte, sind möglich.

Das Ehrenamt bringe Freude, sei eine sinnvolle Tätigkeit, eine Bereicherung und ermögliche es den Ehrenamtlichen zudem, etwas dazuzulernen, hob Annelie Ahnert die Vorteile ehrenamtlichen Engagements hervor. Aber auch aus der Tatsache, dass es Rückschläge gäbe, machte sie keinen Hehl. In derartigen Situationen biete man den Helfern Unterstützung an, versicherte sie.

Ansprechpartner für Ehrenamtliche in der Klinik Wehrawald ist Matthias Lebert, Telefonnummer 07674/90 33 60 oder per E-Mail (matthias.lebert@drv-bund.de). Auch Annelie Ahnert steht für Fragen zur Verfügung, Telefonnummer 07761/56 98 36 oder per E-Mail (annelie.ahnert@caritas-hochrhein.de).