von Karin Steinebrunner

In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung trug die Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins Todtmoos den ausstehenden Kassenbericht nach, und im Anschluss daran wurde sowohl die Kasse als auch das alte Vorstandsteam einstimmig entlastet. Nun kann der neue Vorstand einschließlich des neuen Kassenwarts Joachim Zimmermann seine Arbeit unbelastet weiterführen.

Aus Krankheitsgründen lag bei der letzten Hauptversammlung des Vereins kein aktueller Kassenbericht vor. Kassenprüfer Engelbert Strittmatter hatte sich indes bereit erklärt, die Kasse zeitnah auf den neuesten Stand zu bringen. Nachdem er sie nun aufgearbeitet hatte, wurde sie von seiner Kassenprüfkollegin Ingrid Zumkeller nochmals durchgesehen und der aktualisierte Kassenbericht von Strittmatter bei der außerordentlichen Versammlung am Freitagabend vorgelegt.

Großer Ehrgeiz ist gefordert

Im Anschluss an die Entlastung betonte der erste Vorsitzende Karl-Heinz Steidle nochmals die geleistete Arbeit der Ortsgruppe und skizzierte deren künftige Ausrichtung. Mit großem ideellem Ehrgeiz, so Steidle, würden die ehrenamtlichen Helfer nicht nur den Verein aufrechterhalten, sondern auch das umfängliche Wanderwegenetz für die stark touristisch orientierte Gemeinde, was aus seiner Sicht oft nicht ausreichend gewürdigt werde. So haben Kurt Piller und Andreas Wagner im vergangenen Jahr allein 126 Stunden aufgewendet, um die 52 Ruhebänke zu reparieren und zu erneuern. Hinzu kamen das Sauberhalten der Wanderparkplätze, das Freischneiden der Wanderwege und der Ruheplätze, die Kontrolle und Reinigung der Beschilderung und das Ersetzen fehlender Schilder. Hier haben sich neben den Genannten vor allem auch Gisela Bächle und Doris Strittmatter engagiert, wobei nochmals 138 Stunden aufgewendet wurden.

Natürlich kamen auch die von den Wanderführern angebotenen Wanderungen nicht zu kurz, im Gegenteil. Neben den ursprünglich angekündigten hat Andreas Wagner weitere Wanderungen angeboten, vornehmlich aufgrund der großen Nachfrage seitens der Patienten in der Klinik Wehrawald. Dort werden inzwischen die Angebote direkt ausgelegt. Dies soll in der kommenden Saison in der heimischen Gastronomie ebenfalls geschehen, denn die Wanderungen werden auch immer gern von den Gästen angenommen. Zudem soll es im kommenden Jahr im Rahmen des Waldgottesdienstes am 12. Juli an der St. Antoni-Hütte ebenfalls eine kleine Wanderung geben.

Spenden sollen helfen

Steidle kündigte an, die Ortsgruppe werde sich mit einer zweckgebundenen Spende am Projekt Hochkopfturm beteiligen. Der im Eigentum der Gemeinde befindliche Turm soll im kommenden Frühjahr saniert werden, der Schwarzwaldverein Todtmoos möchte sich tatkräftig um die Gestaltung des umgebenden Geländes kümmern einschließlich einer Bankanlage sowie der Beschilderung.

In Sachen Öffentlichkeitsarbeit müsse die Ortsgruppe aktiver werden, mahnte Steidle an. Mit aktuell knapp 80 Mitgliedern ist der Verein zwar eigentlich ganz gut aufgestellt, indes fehlt weitgehend der Nachwuchs, und vor allem weitere Wanderführer stünden dem Verein sehr gut an. Zunächst soll die Internetseite erneuert und mit Infos zu den aktuellen Wanderangeboten sowie weiteren Aktivitäten des Vereins ausgestaltet werden. Auch Satzungsänderungen, etwa in Bezug auf die neuen Datenschutzrichtlinien, stehen an. Auf das Anlegen eines Profils auf Facebook oder anderen sozialen Medien will der Verein indes verzichten.

Der Vorstand

Das nunmehr aller Altlasten ledige neue Vorstandsteam der Ortsgruppe Todtmoos des Schwarzwaldvereins besteht aus dem ersten Vorsitzenden Karl-Heinz Steidle, der zweiten Vorsitzenden Doris Strittmatter, Schriftführer Engelbert Strittmatter und Kassenwart Joachim Zimmermann.