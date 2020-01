Todtmoos (abö) Im heilklimatischen Kur- und Ferienort Todtmoos hat am kommenden Wochenende, 24. bis 26. Januar, das 1. Waldhaus Husky-Camp Premiere.

Nachdem das geplante internationale Schlittenhunderennen wegen Schneemangel schweren Herzens abgesagt werden musste, haben die Veranstalter, die Gemeinde Todtmoos und der Schlittenhundesportverein Baden Württemberg (SSBW), alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Gästen ein Alternativprogramm anbieten zu können. Einige Musher (Schlittenhundeführer) des SSBW haben ihre Unterstützung angekündigt und werden mit ihren Huskys, Samojeden und Alaskan Malamutes in Todtmoos Schwarzenbach vor Ort sein.

Die Besucher des Camps haben die Gelegenheit, die Musher und Schlittenhunde beim Training hautnah zu erleben. Im Camp wird ein Einblick in diese fantastische Sportart geboten; Streicheln der hübschen und quirligen Vierbeiner natürlich inklusive. Wie der Name des Husky-Camps schon verrät, ist in diesem Jahr die Privatbrauerei Waldhaus aus Weilheim mit Geschäftsführer Dieter Schmid als Hauptsponsor mit eingestiegen. Auch das Tanzlokal Schwarzwaldspitze mit Betreiber Volker Albiez in Todtmoos bringt sich mit Sponsoring und einer Veranstaltung mit ein.

Das vorgesehene Rahmenprogramm wird nicht verändert und bietet den Besuchern des Events jede Menge Spaß und Unterhaltung. Von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) werden geführte Wanderungen zum Veranstaltungsort auf über 1000 Metern Höhe inmitten herrlicher Natur angeboten. Die Besucher haben aber auch die Möglichkeit, mit dem Auto direkt zum Husky-Camp zu fahren. An verschiedenen Verpflegungsständen auf dem Gelände ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Im Ortszentrum von Todtmoos, im schönen Kurpark, lädt das Winterdorf Husky-Fieber zum verweilen ein. Ein gut sortiertes Sortiment an unterschiedlichen Waren wird angeboten. Kulinarisch werden die Gäste ebenfalls verwöhnt. Für die passende Live-Musik sorgt das Duo Blue Magic aus Todtmoos. Am Samstagabend steigt im Eventstadel Schwarzwaldspitze in Todtmoos eine Black Forest Alaska Party. Die Live Band El Paso sorgt mit Countrymusik für beste Stimmung.

Bürgermeisterin Janette Fuchs freut sich darüber, das in so kurzer Zeit ein attraktives Alternativprogramm auf die Beine gestellt werden konnte. Ihre Devise lautet: „Wir können auch anders!“ Todtmoos bleibt somit, auch ohne die Rennen in den verschiedenen Kategorien an diesem Wochenende ein lohnendes Ausflugsziel für alle Hundefreunde, die ein bisschen Alaska Feeling schnuppern wollen.

Das Programm

Freitag, 24. Januar

16 bis 18 Uhr: „Husky Fieber“ – Markt für Groß und Klein im Alten Kurpark; 17 bis 20 Uhr: „Siberian Husky hautnah erleben!“ im Alten Kurpark; 17 Uhr: Fackelwanderung (mit Imbiss) ab Touristinfo zum „Waldhaus Husky-Camp“.

Samstag, 25. Januar

9 bis 21 Uhr: „Siberian Husky hautnah erleben!“ im Alten Kurpark; 11 bis 20 Uhr: „Husky Fieber“ – Markt für Groß und Klein im Alten Kurpark; 18 bis 20 Uhr: Ausrichter SSBW stellt den Schlittenhundesport vor, Alter Kurpark

10.30 und 12.30 Uhr: Wanderungen nach Schwarzenbach zum „Waldhaus Husky-Camp“; 20 Uhr: „Black Forest Party“ in der Schwarzwaldspitze mit der Country-Band El Paso.

Sonntag, 26. Januar

9 bis 18 Uhr: „Siberian Husky hautnah erleben!“ im Alten Kurpark; 11 bis 18 Uhr: „Husky Fieber“ – Markt für Groß und Klein im Alten Kurpark; 10.30 und 12.30 Uhr: Wanderungen nach Schwarzenbach zum „Waldhaus Husky-Camp“.

Preise für die einzelnen Programmpunkte

Fackelwanderung: neun Euro (inkl. Fackel, Getränk und kleiner Imbiss), sechs Euro mit Todtmooser Gästekarte; Alaska-Party mit Live-Musik: sieben Euro, mit Todtmooser Gästekarte 3,50 Euro, mit Hochschwarzwald Card frei. (abö)