Todtmoos Sattelzug kollidiert mit Paketauslieferer

Straße in Todtmoos nach Unfall fünfeinhalb Stunden blockiert.

Zur Kollision zwischen einem Sattelzug und dem Lieferwagen eines Paketdienstes kam es am Montagmittag bei Todtmoos es auf der Landstraße in Höhe Glashütte. Die Bergung der zwei beschädigten Fahrzeuge dauerte lange an. Bis der Lastwagen gegen 20.30 Uhr geborgen war, konnte zumindest der Autoverkehr über ein Grundstück an der Unfallstelle vorbeigelotst werden. Zum Unfall war es gegen 15 Uhr gekommen. In einer Kurve kamen sich die beiden Fahrzeugführer entgegen. Der 44 Jahre alte Sattelzugfahrer befand sich nicht äußerst rechts, so dass der 21 Jahre alte Paketzusteller bremsen musste. Dieser geriet dann auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen. Beide Fahrzeuge prallten in der Folge ineinander. Der Fahrer des Lieferwagens zog sich eine leichte Verletzung an der Hand zu. Eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war aber nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.