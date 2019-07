von sk

Das Verbandsjugendorchester (VJO) Hochrhein lädt am Sonntag, 14. Juli, um 17 Uhr zum gemeinsamen Konzert mit der Thessaloniki Youth Band (TYB) aus Griechenland in die Wehratalhalle in Todtmoos ein. Das VJO Hochrhein freut sich darauf, ein gemeinsames Konzert mit der Thessaloniki Youth Band aus Griechenland zu geben. Der Kontakt zu diesem Orchester entstand aus der Zusammenarbeit bei der Tournee des Verbandsjugendorchesters nach Griechenland und Mazedonien im vergangenen Jahr. Dies schreibt das VJO in einer Mitteilung.

Die Thessaloniki Youth Band gibt zusammen mit dem Verbandsjugendorchester Hochrhein in der Wehratalhalle ein Konzert. | Bild: Verbandsjugendorchester Hochrhein

Nur durch die Unterstützung der TYB und deren Dirigenten Nikolaos Chrysochoou war die Tournee für das Verbandsjugendorchester überhaupt möglich, heißt es in der Mitteilung. Von der Organisation der Unterkünfte bis hin zur Planung der Konzerte wurde das VJO während des Aufenthalts in Thessaloniki von der Thessaloniki Youth Band unterstützt.

Nun folgt der Gegenbesuch des griechischen Orchesters in Todtmoos. Ein begegnungsreiches Wochenende soll dabei den Zusammenhalt stärken. Von Freitag bis Sonntag werden beide Orchester in Todtmoos miteinander proben und ihre Kontakte stärken, um dann am Sonntag gemeinsam ihr Können zu präsentieren. Auszüge aus dem aktuellen Reperoire des VJO stehen auf dem Programm, aber auch einige Werke, die die TYB in diesem Jahr erarbeitet hat. Für das Konzert schließen sich Musiker aus den Reihen beider Orchester zusammen und führen die Werke gemeinsam auf, steht in der Ankündigung des VJO.