von Andreas Böhm

Prior Pater David und Pater Lukas hießen die Gläubigen zum Tag der Ordensgemeinschaft in der Wallfahrtskirche in Todtmoos willkommen: „Wir wollen die Freude mit ihnen teilen“, so Pater David. In der Predigt stand die Berufung der Pauliner im Mittelpunkt: „Unsere erste Aufgabe ist das Gebet für die uns anvertrauten Menschen. Wir sind als Seelsorger tätig und nicht als Schauspieler. Es ist uns wichtig, für jeden Einzelnen Zeit zu haben“, erklärte Pater David.

Pater Lukas (links) und Prior Pater David zelebrierten den Festgottesdienst zum Pauliner Patrozinium in der Todtmooser Wallfahrtskirche. | Bild: Andreas Böhm

In 76 Klöstern des Paulinerordens auf vier Kontinenten wird von 500 Mönchen an dem Tag der Heilige Paulus von Theben, der erste christliche Eremit, gefeiert. In diesem Jahr wird im Besonderen Eusebius, dem Gründers des Paulinerordens gedacht, der vor 750 Jahren verstarb. Nach dem Gottesdienst hatten die Patres die Klosterpforten für einen Stehempfang geöffnet. Viele Gäste folgten der Einladung und konnten so einen nicht alltäglichen Blick hinter die Klostermauern werfen. Das ehemalige Pfarrhaus wurde im Jahr 1733 erbaut.

In einer Bilderschau im Kloster gab Pater Lukas einen Einblick in den Paulinerorden. | Bild: Andreas Böhm

Die Vorgängerbauten dienten den Priestern als Unterbringung und vielen Pilgern als Herberge. Künstler und Handwerker wurden im heutigen Kloster immer wieder tätig, vor allem zur Zeit des Barock. Nicht nur die Baukunst der damaligen Zeit konnte bestaunt werden. Pater Lukas beleuchtete in einer Bilderschau das Leben der Mönche. Die Pfarrei Todtmoos wird seit 33 Jahren vom Orden der Pauliner betreut. Die Ordensmänner wurden im Wallfahrtsort herzlich aufgenommen und sind in Todtmoos sehr beliebt. Seit der Gründung der Seelsorgeeinheit Todtmoos Bernau wirken die Patres auch im Hans-Thoma-Tal.