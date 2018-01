Todtmoos Patrozinium des Paulinerordens in Todtmoos

Die Pauliner feiern in der Wallfahrtskirche in Todtmoos das Patrozinium des Ordens. Drei Patres laden auch zum Tag der offenen Tür. Zahlreiche Besucher nutzen die Gelegenheit, die Räumlichkeiten des barocken Kleinodes näher anzuschauen.

Todtmoos (abö) Ganz im Zeichen der 750-Jahrfeier von Todtmoos stand das Patrozinium des Paulinerordens am Sonntag. Nach dem feierlichen Hochamt in der Wallfahrtskirche, das von den Kirchenchören aus Bernau und Todtmoos mitgestaltet wurde, luden die Patres zum Paulinerfest mit einem Tag der offenen Tür in das Kloster ein. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, die Räumlichkeiten des barocken Kleinodes näher anzuschauen. Bei einem Stehempfang kamen die Patres und die Gläubigen in lockerer Runde ins Gespräch. Nicht nur die Kinder zeigten sich begeistert von der Modelleisenbahn von Pater Roman. Beim Empfang wurde auch das gelebte Miteinander der Religionen deutlich. Eine schon seit einiger Zeit in Todtmoos lebende syrische Flüchtlingsfamilie beteiligte sich an den Vorbereitungen für das Paulinerfest. Es wurde leckeres Gebäck aus der syrischen Heimat aufgetischt, welches von den Gästen gerne probiert wurde.

Derzeit sind die drei Paulinermönche David, Roman und Lukas für die Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau zuständig. Dabei war der Start für den Orden im Schwarzwald gar nicht so einfach. Im Jahr 1987 hielten auf Initiative des damaligen Erzbischofs Oskar Saier und tatkräftiger Mithilfe von Pater Roman die ersten Ordensmänner Einzug im Pfarrhaus, das fortan als Kloster bezeichnet wurde.

In der Bevölkerung herrschte anfängliche Skepsis gegenüber den fremden polnischen Patres. Doch diese Zurückhaltung währte nicht lange. Heute sind die Gläubigen der beiden Gemeinden Todtmoos und Bernau dankbar, den Orden in ihrer Mitte zu haben.

Gerade beim Todtmooser Ortsjubiläum engagieren sich die drei Paulinermönche in vielfältiger Weise. Das hat auch seinen guten Grund, denn die Entstehungsgeschichte der Gemeinde ist eng mit dem christlichen Glauben verknüpft. Nachdem der Sage nach dem Leutpriester Dietrich von Rickenbach die Mutter Gottes im „Todten Moos“ erschienen war und an dem Ort eine Holzkapelle errichtet wurde, war der Grundstein für die berühmte Todtmooser Wallfahrt zum Gnadenbild der Gottesmutter gelegt.

Bis zum heutigen Tag pilgern unzählige Menschen Jahr für Jahr an den Gnadenort, um Hilfe bei Maria von Todtmoos zu suchen.