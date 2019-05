Rickenbach vor 5 Stunden

Neue Wählervereinigung „Wir in Rickenbach“ will den politischen Austausch fördern

Die neue Wählervereinigung „Wir in Rickenbach“ tritt mit 14 Kandidaten bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai an. Bei einer Informationsveranstaltung stellten die Initiatoren die Ziele der nichtmitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung vor.