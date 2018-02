Todtmoos Narrenzeitung: Welche Schelmentat es ins Blättle geschafft hat

Die Todtmooser Narrezitig erinnert an Schelmentaten, regt aber auch zum Nachdenken an. Bürgermeisterin Janette Fuchs hat das erste Exemplar erhalten.

Todtmoos (abö) „Bin ih au im Blättli“? Diese spannende Frage stellen sich viele Bürger Jahr für Jahr, wenn die frisch gedruckte Ausgabe der Todtmooser „Narrezitig“ ausgebreitet vor ihnen auf dem Wohnzimmertisch liegt. Auch heuer wird sich der eine oder andere Einheimische ob seiner Schelmentaten in dem humorvollen, aber auch zum Nachdenken anregenden Werk wieder erkennen.

In fröhlicher Runde wurde die von Erika Buhr vortrefflich verfasste Lektüre in den heimischen Gemächern von Narrenpräsidentin Gudrun Wasmer offiziell vorgestellt. Das erste Exemplar erhielt standesgemäß Bürgermeisterin Janette Fuchs, die sich für das Engagement bei den Machern bedankte "Das finde ich eine tolle Tradition, ich bin sicher, das ich auch drin bin“, so die Rathauschefin. Gudrun Wasmer bedankte sich bei ihrer Mutter für ihre Mühe, die Verse zu Papier zu bringen. "Mama war wieder ganz fleißig", lobte sie die Autorin. Erika Buhr spart etwa in ihrem Beitrag „Meilensteine 2017“ nicht mit Tadel gegenüber der aktuellen politischen Lage. Auch US-Präsident Donald Trump bekommt sein Fett weg: "Trump ist guter körperlicher Verfassung, doch wie steht es mit der geistigen Verfassung?"

Eine Geschichte aus dem „wirklichen“ Todtmooser Leben: die lästige Plage des Schneeräumens tätigte ein Bürger aus Höfle trotz Vorhandensein einer hochmodernen Schneefräse lieber in altbewährter Weise von Hand. Einzig und allein für den Weg zum Komposthaufen nutzte er die motorisierte Variante. Erika Buhr hierzu: "S' Fräsli würd ghüetet wie en Schatz; Handbetrieb isch agsait für de Platz."

Der Ausflug der Geister-Gumper nach Köln hatte große Auswirkungen auf die Dorf-Fasnacht, da das diesjährige Narrenbaumstellen deswegen extra verlegt werden musste. Der eigens zum Todtmooser Ortsjubiläum aufgelegte ewige Kalender gerät auch in der Narrezitig ins Kreuzfeuer der Kritik. Denn nur ein einziges der zwölf Kalenderblätter befasst sich mit Todtmoos und seiner Geschichte: „Der Narr meint, ist das nicht etwas mager, das Todtmooser Gerippe – sehr hager!“

Das rundum gelungene Blatt gibt es ab sofort im Todtmooser Einzelhandel.