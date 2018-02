Todtmoos Narrenumzug und Partynacht begeistern Gäste im Kurort

Der kleine Narrenumzug durch die Todtmooser Hauptstraße und große Partynacht im Kurhaus begeistern Besucher. Die Guggenmusiken sorgen mit schrägen Tönen für gute Unterhaltung.

Am Rosefriddig Abend waren die Straßen des Kurortes wieder fest in der Hand der Narren. Ein kleiner aber feiner Umzug führte nach Einbruch der Dunkelheit durch die Hauptstraße bis zum Kurhaus.

Mit dabei waren die Chrutschlämpe aus Rüßwihl, die Dorfhäxe Brennet, die Narrenclique Utzenfloo aus Utzenfeld, die Dachsberger Dachse und die Notenueli, die Mühlibachdämone aus dem Hinterhag sowie das Sumpfernieorchester aus Öflingen. In der fasnächtlich dekorierten Halle erwartete das närrische Volk eine große Partynacht, welche von der Narrenzunft Todtmoos organisiert wurde. Die Todtmooser Tanzgarde und die Tanzmäuse ernteten viel Beifall für ihren tollen Auftritt. Die Guggenmusiken sorgten mit schrägen Tönen für beste Unterhaltung.

Am Rosenmontag folgt ein närrisches Kurkonzert mit dem Gugge-Ensemble. Mit dem Kinderumzug und anschließendem Kinderball geht die Todtmooser Fasnacht am Dienstag in die letzte Runde, bevor abends am Fuße des Narrenbaumes der Bög in Flammen aufgeht.