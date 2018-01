Todtmoos Narren stehen in Todtmoos in den Startlöchern

Die Narrenzunft Todtmoos ist bereit für die fünfte Jahreszeit. Ihr Narrenfahrplan verspricht wieder viel Abwechslung.

Todtmoos (abö) Ab Samstag, 13. Januar, steht der Todtmooser Narrenbaum wieder an seinem angestammten Platz vor dem Rathaus als untrügliches Symbol für den Beginn der fünften Jahreszeit im oberen Wehratal. Danach geht es mit den Fasnacht-Veranstaltungen Schlag auf Schlag, denn die närrische Saison ist in diesem Jahr besonders kurz. Am zweiten Faißen Donschdig, 1. Februar, wird die druckfrische Todtmooser Narrezittig im Hause der Präsidentin übergeben. Einen Tag später steigt im Gasthaus "Sternen" in Schwarzenbach ein bunter Kappenabend. Um 18 Uhr startet eine Fackelwanderung ab dem Sparkassenplatz nach Schwarzenbach. Am Donnerstag, 8. Februar, dem Dritten Faißen, startet das Gugge-Ensemble bereits morgens um 6 Uhr zum lautstarken Wecken durch die Straßen der Gemeinde. Am Vormittag übernehmen die Narren dann das Zepter im Rathaus sowie in der Schule und im Kindergarten. Ab 14.11 Uhr ziehen die Hemdglunki beim großen Umzug durch den Kurort. Am „Rosefriddig“ lädt die Narrenzunft um 19.11 Uhr zum Nachtumzug ein.

Anschließend steigt in der Wehratalhalle eine Partynacht mit der Band „Schnappschuss“. Musikalisch geht es am Rosenmontag weiter mit einem närrischen Kurkonzert mit dem Gugge-Ensemble in der Hauptstraße. Traditionell gehört der Fasnacht-Dienstag in Todtmoos dem Narrensamen. Um 14.11 Uhr beginnt der bunte Kinderumzug ab dem Sparkassenplatz und führt zur Wehratalhalle. Dort können sich die kleinen Narren beim Kinderball vergnügen. Unter lautem Wehklagen wird dann am Abend die Fasnacht am Fuße des Narrenbaumes zu Grabe getragen. Neben dem Fasnachtsgeschehen in Todtmoos nimmt die Narrenzunft mit den Hochkopfgeistern-Moosgumpern, Rabenschluchtteufeln, Lebküchlern, Gugge-Ensemble und der Tanzgarde am großen Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte VHN in Murg teil. Auch bei den Fasnachtsumzügen in Laufenburg und Todtnau sind die Todtmooser Narren mit dabei.

Die Tradition des Scheibenfeuers wird über die närrischen Tage in den einzelnen Ortsteilen ebenfalls gepflegt.