Todtmoos vor 3 Stunden

Narren in Todtmoos starten wieder mit vollem Terminkalender in die Fasnachtssaison

Der Erste Höhepunkt der diesjährigen Fasnachtssaison wird das Narrenbaumstellen am Samstag, 1. Februar. Auch das schon zur Tradition gewordene Hafenkonzert des Gugge-Ensembles Todtmoos in der Hauptstraße am Rosenmontag steht wieder auf dem Programm.