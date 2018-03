Todtmoos Musikverein Todtmoos-Weg braucht einen neuen Dirigenten

Georg Maier gibt nach 18 Jahren die Leitung als Dirigent des Musikvereins Todtmoos-Weg ab. Es brauche neue Ideen und neuen Elan, begründet er seinen Entschluss. Bis ein neuer Dirigent gefunden ist, leitet Kerstin Rösel als Interims-Dirigentin den Verein.

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Todtmoos-Weg wurde der Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Drei Aktive wurden geehrt und drei Jungmusiker neu aufgenommen. Zudem gab Dirigent Georg Maier seinen Taktstock weiter. Bei den Neuwahlen wurde Barbara Schemmer als Vorsitzende bestätigt, ebenso Vize Gerhard Schwald, Schriftführerin Michaela Maier, Kassierer Tim Schemmer und die beiden Beisitzer Philipp Kiefer und Heike Müller. Neuer Jugendvertreter ist Lukas Müller.

Brigitte Kiefer ist seit 40 Jahren beim Musikverein Todtmoos-Weg und wird beim Jahreskonzert offiziell geehrt. Simone Lehner und Lukas Maier wurden für zehn Jahre Musizieren mit einer Urkunde ausgezeichnet. Barbara Schemmer ist seit zehn Jahren Vorsitzende und erhielt ein Präsent. Die Jungmusikerinnen Luisa Gehri, Johanna Lehner und Saskia Schäuble wurden in die Reihen der Aktiven aufgenommen.

Der bisherige Dirigent Georg Maier gibt nach 18 Jahren die Leitung des Musikvereins ab. Maier zu seinem Entschluss: „Es braucht neue Ideen, neuen Elan und ein neues Gesicht“. Bis ein neuer Dirigent gefunden ist, leitet Kerstin Rösel als Interims-Dirigentin den Verein. Ihr zur Seite steht Philipp Kiefer, der im vergangenen Jahr den C 3-Kurs zum Dirigenten erfolgreich abschloss. Kiefer zur Dirigenten-Situation: „Wir sollten das Ganze als Chance sehen“.

Michaela Maier blickte in ihrem umfangreichen Tätigkeitsbericht auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Der Verein nahm zahlreiche Termine wahr und lud selbst zum traditionellen Lagerfeuer und zum Jahreskonzert ein, das erstmals am zweiten Advents-Sonntag nachmittags stattfand. Dieser Termin soll auch in diesem Jahr beibehalten werden. Tim Schemmer konnte einen ausgeglichenen Kassenstand vermelden. Dirigent Georg Maier erwähnte das Jahreskonzert als musikalischen Höhepunkt. Mit dem Besuch der insgesamt 50 Proben und zahlreichen Auftritte ( Durchschnitt 81 Prozent ) zeigte er sich zufrieden. Barbara Schemmer lobte besonders die Jungmusiker: „Ihr seid immer bereit, Aufgaben zu übernehmen“. Im vergangenen Jahr legten vier Nachwuchsmusiker das Junior-Abzeichen ab. Zum derzeitigen Mitgliederstand des Vereins merkte die Vorsitzende an: „ Qualität geht vor Quantität“.

Bürgermeisterin Janette Fuchs, in die Reihen der Jungmusiker blickend: „Sie brauchen sich keine Nachwuchssorgen zu machen“. Fuchs lobte zudem das Engagement des Musikvereins.