Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch, 26.06.2019, auf der Landstraße zwischen Wehrhalden und Todtmoos verunglückt. Dabei wurde der 57-jährige nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Gegen 16.10 Uhr hatte der Mann mit seiner Kawasaki die Strecke talwärts befahren, als ihm vor einer Linkskurve das Vorderrad wegrutschte, so der Polizeibericht. Möglicherweise habe er sein Motorrad überbremst, hieß es. Der Fahrer samt Motorrad rutschte über die Straße gegen eine Böschung. Dabei zog er sich laut Polizei schwere Verletzungen an den Beinen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad wurde ein Schaden von ca. 3000 Euro verursacht, teilten die Behörden mit. An dem Unfall waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer beteiligt.